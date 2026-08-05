Léto u prarodičů si zpestřily: Školačky „vyžahly“ vodku! Případ řeší policie

Školačka (14) skončila namol.
Školačka (14) skončila namol.  (Autor: Profimedia)
Autor: Richard Selix - 
5. srpna 2026
12:40

Prázdniny u prarodičů skončily neslavně. Holky (14,15) skončily úplně namol. Do „pitky“ skočily naprosto bezhlavě, když si koupily rovnou dvě lahve vodky. Nejhůře dopadla mladší z nich, putovala do nemocnice. Jak se ale zdá, největší problém bude mít prodavačka, která dětem alkohol prodala. Případ řeší policie.

„To, co ze začátku vypadalo jako nevinná prázdninová zábava, se během pár hodin zvrtlo v drama, v jehož hlavní roli byla čtrnáctiletá dívka z Ústeckého kraje, která na Chomutovsku tráví prázdniny u prarodičů. Ti neměli ani tušení, jak si vnučka s kamarádkami krátí volnou chvíli,“ popsala mluvčí policistů Miroslava Glogovská.

Školačky míru alkoholu nezvládly. Namol skončila především mladší z nich. „Dívka ve svém věku samozřejmě neodhadla ‚svou míru‘ a dostala se do stavu intoxikace alkoholem, v důsledku čehož nedokázala stát na nohou, byla ‚mimo‘ a nedalo se s ní komunikovat. Přivolaní policisté dívku objevili v tomto stavu ležící pod schodištěm v parku v přítomnosti dalších osob. Nezletilou následně odvezla sanitka do nemocnice,“ sdělila serveru iDnes mluvčí.

Dívka nadýchala 3,1 promile alkoholu. V nemocnici zůstala přes noc, poté ji lékaři propustili do domácího léčení. Případ šetří kriminalisté, a to především z toho důvodu, že žena prodala alkohol dívkám neoprávněně. Čelí podezření ze spáchání trestného činu podání alkoholu, psychomodulační látky nebo zařazené psychoaktivní látky dítěti.

Témata:
dívkyopilostvodkaChomutov
Richard Selix
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