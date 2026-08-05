Krkonošská záhada jako z filmu: Zmatený muž nemluví a nemá doklady
Policie pátrá po totožnosti muže, kterého tento týden záchranář zdravotnické služby nalezl ležícího před jejich základnou v Temném Dole v Krkonoších. Neznámý muž byl převezen do nemocnice. Muž žije, je zmatený, nereaguje a nepředložil žádné doklady totožnosti. Policisté se o nalezení muže dozvěděli v pondělí večer.
„Policisté po příjezdu na místo zjistili od oznamovatele, že muž vůbec nekomunikuje, a dále to, že ho již registroval o víkendu, jak seděl na autobusové zastávce. S ohledem na jeho zdravotní stav ho záchranáři převezli do nemocnice, kde lékaři vyloučili přítomnost alkoholu a jiných návykových látek. Žádáme veřejnost o pomoc při jeho ztotožnění, může se jednat i o cizince,“ sdělila policejní mluvčí Šárka Pižlová.
Když ho policisté vyzvali, aby prokázal svoji totožnost, muž nereagoval. „Byl oblečený do světle modrých riflových kraťasů a hnědého trika,“ uvedla policie na webu, na kterém jsou zveřejněné i fotografie muže. Jakékoli poznatky k nalezenému muži lze volat na bezplatnou telefonní linku 158.
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