Krkonošská záhada jako z filmu: Zmatený muž nemluví a nemá doklady

V Krkonoších našli zmateného muže.
V Krkonoších našli zmateného muže.  (Autor: Policie ČR)
Autor: ČTK - 
5. srpna 2026
09:21

Policie pátrá po totožnosti muže, kterého tento týden záchranář zdravotnické služby nalezl ležícího před jejich základnou v Temném Dole v Krkonoších. Neznámý muž byl převezen do nemocnice. Muž žije, je zmatený, nereaguje a nepředložil žádné doklady totožnosti. Policisté se o nalezení muže dozvěděli v pondělí večer.

„Policisté po příjezdu na místo zjistili od oznamovatele, že muž vůbec nekomunikuje, a dále to, že ho již registroval o víkendu, jak seděl na autobusové zastávce. S ohledem na jeho zdravotní stav ho záchranáři převezli do nemocnice, kde lékaři vyloučili přítomnost alkoholu a jiných návykových látek. Žádáme veřejnost o pomoc při jeho ztotožnění, může se jednat i o cizince,“ sdělila policejní mluvčí Šárka Pižlová.

Když ho policisté vyzvali, aby prokázal svoji totožnost, muž nereagoval. „Byl oblečený do světle modrých riflových kraťasů a hnědého trika,“ uvedla policie na webu, na kterém jsou zveřejněné i fotografie muže. Jakékoli poznatky k nalezenému muži lze volat na bezplatnou telefonní linku 158.

Témata:
policieKrkonošenemocniceTemný DůlPec pod Sněžkou

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Žilková rozdělila dědictví! Nejmladší syn Vincent ostrouhal
Žilková rozdělila dědictví! Nejmladší syn Vincent ostrouhal
Aha!
Film I Play Rocky ukáže, jak Stallone riskoval úplně všechno, aby mohl stvořit legendu jménem Rocky
Film I Play Rocky ukáže, jak Stallone riskoval úplně všechno, aby mohl stvořit legendu jménem Rocky
Dáma
Děti by neměly jíst houby! Je to pravda? Záleží na věku a množství
Děti by neměly jíst houby! Je to pravda? Záleží na věku a množství
Maminka
Plavky z výprodejů na poslední chvíli? Našli jsme ty nejlepší pro každou postavu
Plavky z výprodejů na poslední chvíli? Našli jsme ty nejlepší pro každou postavu
Ženy
Jak se zdravě zchladit v tropických vedrech: Co pomáhá a kdy už riskujete úpal
Jak se zdravě zchladit v tropických vedrech: Co pomáhá a kdy už riskujete úpal
https://mojezdravi.zeny.cz/
Vyplatí se Čechům nákupy v Polsku a Německu? Cenové rozdíly jsou často jen optický klam
Vyplatí se Čechům nákupy v Polsku a Německu? Cenové rozdíly jsou často jen optický klam
e15
ZNÁMKY Sparty: Ryneš musel zaujmout i Deniu. Smolař Suchomel, co bylo znát na Karabcovi
ZNÁMKY Sparty: Ryneš musel zaujmout i Deniu. Smolař Suchomel, co bylo znát na Karabcovi
iSport
Jana Bendová: Tento podnik není pro Turka dost vznešený. Jaké varování v éře vůdců a vůdcíčků dát k urně
Jana Bendová: Tento podnik není pro Turka dost vznešený. Jaké varování v éře vůdců a vůdcíčků dát k urně
Reflex
OBRAZEM: Modré slzy na Tchaj-wanu mění moře v magickou říši
OBRAZEM: Modré slzy na Tchaj-wanu mění moře v magickou říši
Lidé a země