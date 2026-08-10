Milenka „amerického Neffa Nováka“ lhala policii: Škrtil mě při sexu, bála jsem se!
Začalo to seznámením na Tinderu a skončilo trojnásobnou vraždou. Bestiální vrah Chris Watts, který zabil svou manželku Shannan (†34) a dvě malé dcerky Celeste (†3) a Bellu (†4), žil vedle toho rodinného ještě jeden, tajný život. Jedna z milenek teď o vztahu s monstrem promluvila a popsala Wattsovy násilnické sklony při sexu i lhaní policii.
Amanda McMahonová si procházela těžkým rozvodem a hledala někoho na povyražení. Jako statisíce, miliony dalších se proto rozhodla využít služeb seznamovací aplikace Tinder. A tak narazila na Chrise Wattse, sympatického tátu dvou holčiček.
Vyměnili si kontakty a zanedlouho si dali první schůzku. Chris tvrdil, že se s matkou svých rozvádí a ona je poštvává proti němu a mluvil o ní jako o šílené krávě. „První z mnoha lží,“ zhodnotila Amanda zpětně pro Daily Mail a popsala i sex s Chrisem, ke kterému došlo ještě během první schůzky u ní doma.
Chrise se prý začala bát, protože v posteli začal být násilnický. Tahal ji za vlasy, a dokonce ji přiškrtil rukou. „Najednou začal být zuřivý jako zvíře, jeho oči se změnily. Jako lusknutím prstů se stal z normálního šíleným, skoro až brutálním. Stalo se to rychle, bála jsem se zareagovat,“ řekla.
V srpnu 2018 se pak Amanda z médií dozvěděla, že Chris zavraždil svou těhotnou ženu a dvě malé dcerky. Vypovídala pak na policii a popsala, jak probíhal její vztah s monstrem.
Policistům tvrdila, že šlo jen o jednu noc, pro Daily Mail ale teď přiznala, že to nebyla tak úplně pravda. S Wattsem se ve skutečnosti vídala déle, skoro rok. „Bála jsem se, že mi to bouchne do obličeje,“ uvedla. „Hrály v tom roli návykové látky a nebezpečný sex, nebezpečné chování.“ Krátce před vraždami byla Amanda s Wattsem dokonce na dovolené.
Chris Watts 13. srpna 2018 po hádce uškrtil svou těhotnou manželku Shanann a svůj vztek poté nasměroval i proti dcerám, které obě také uškrtil. Těla pak odvezl ke skladišti ropné společnosti, ve které pracoval. Watts dostal několik doživotních trestů.
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