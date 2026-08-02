Šlo o minuty: Dítě se zamklo v rozpáleném autě, policisté museli rozbít okénko!
Slovenští policisté v sobotu zachránili život malého dítěte. To se omylem zamklo v autě. Teplota rychle narůstala a k fatálním hodnotám by vystoupla v řádu minut. Přivolaní policisté tak museli rozbít okénko.
Dítě bylo v autě zhruba 10-15 minut. To se možná nezdá jako moc, ale i během takto krátké chvíle může při venkovní teplotě 30°C teplota v autě vystoupat až na 50°C. A to je pro malé dítě velmi nebezpečné.
Příbuzní tedy potom, co se děťátko omylem zamklo v autě, na nic nečekali a přivolali policii. „Protože nebyl jiný způsob, jak dítě dostat z auta a hrozilo ohrožení jeho života, udělil majitel vozu souhlas s rozbitím bočního okénka,“ popsali policisté. Auto se následně podařilo otevřít a dítko z něj osvobodit.
Vše tedy dobře dopadlo a to jen díky rychlému zásahu policie. Ta na závěr příspěvku připomněla, že podobné situaci není radno podceňovat, protože u života a zdraví dětí mohou rozhodovat pouhé okamžiky.
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