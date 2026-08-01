Senioři odsouzení za znásilnění a porno uprchli do Gruzie: Eskort zpět do Česka

Policie eskortovala z Gruzie pár seniorů odsouzený za znásilnění a pornografii
Policie eskortovala z Gruzie pár seniorů odsouzený za znásilnění a pornografii
Pár seniorů byl v Čechách odsouzen ke dvaceti letům vězení
Do výkonu trestu ale nenastoupili a utekli do Gruzie
Podle rozsudku se dopustili mimo jiné znásilnění a výroby dětské pornografie
Autor: ČTK - 
1. srpna 2026
15:21

Policie tento týden eskortovala z Gruzie do České republiky uprchlý pár seniorů, který byl vloni v Česku odsouzen za znásilnění a pornografii ke 20 letům vězení, ale do vězení nenastoupil. Policie o tom v sobotu informovala v tiskové zprávě na webu. Na základě mezinárodní spolupráce policie za poslední týden převzala ze zahraničí nebo naopak do zahraničí předala dohromady sedm hledaných lidí.

Dvojice si vloni u soudu v Ústí nad Labem vyslechla rozsudek za znásilnění, výrobu a jiné nakládání s dětskou pornografií, soulož mezi příbuznými, zneužití dítěte k výrobě pornografie a také za výrobu i jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. „Své zvrhlé skutky prováděli několik let a pořízený obsah poskytovali dalším osobám,“ uvedla policie.

Odsouzení senioři ale do vězení nenastoupili a odcestovali do zahraničí. Letos v únoru pak vydal soud na oba Evropský zatýkací rozkaz a o několik měsíců později také Mezinárodní zatýkací rozkaz. Na konci května za pomoci Interpolu začalo pátrání, pro které byl zásadní záznam o odletu dvojice ze Švýcarska do Gruzie. V polovině června skončila dvojice v tamní vazbě a tento týden ji policie eskortovala do věznice v ČR.

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Extradice páru seniorů z Gruzie, v Česku bylo mimo jiné odsouzení za znásilnění a výrobu dětské pornografie
Zdroj: Policie ČR

Policie eskortovala z Gruzie pár seniorů odsouzený za znásilnění a pornografii
Policie eskortovala z Gruzie pár seniorů odsouzený za znásilnění a pornografii
Pár seniorů byl v Čechách odsouzen ke dvaceti letům vězení
Do výkonu trestu ale nenastoupili a utekli do Gruzie
Podle rozsudku se dopustili mimo jiné znásilnění a výroby dětské pornografie

Témata:
dětská pornografieseniorpolicieČeskoGruzieznásilněnípornografievěznice
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