Senioři odsouzení za znásilnění a porno uprchli do Gruzie: Eskort zpět do Česka
Policie tento týden eskortovala z Gruzie do České republiky uprchlý pár seniorů, který byl vloni v Česku odsouzen za znásilnění a pornografii ke 20 letům vězení, ale do vězení nenastoupil. Policie o tom v sobotu informovala v tiskové zprávě na webu. Na základě mezinárodní spolupráce policie za poslední týden převzala ze zahraničí nebo naopak do zahraničí předala dohromady sedm hledaných lidí.
Dvojice si vloni u soudu v Ústí nad Labem vyslechla rozsudek za znásilnění, výrobu a jiné nakládání s dětskou pornografií, soulož mezi příbuznými, zneužití dítěte k výrobě pornografie a také za výrobu i jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. „Své zvrhlé skutky prováděli několik let a pořízený obsah poskytovali dalším osobám,“ uvedla policie.
Odsouzení senioři ale do vězení nenastoupili a odcestovali do zahraničí. Letos v únoru pak vydal soud na oba Evropský zatýkací rozkaz a o několik měsíců později také Mezinárodní zatýkací rozkaz. Na konci května za pomoci Interpolu začalo pátrání, pro které byl zásadní záznam o odletu dvojice ze Švýcarska do Gruzie. V polovině června skončila dvojice v tamní vazbě a tento týden ji policie eskortovala do věznice v ČR.
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