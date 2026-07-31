Ředitel pohřební služby vydával špatný popel: Ostatky miminka měl rok v sáčku

Ředitel pohřební služby roky vydával rodinám špatný popel
Ředitel pohřební služby roky vydával rodinám špatný popel
Robert Bush přicházející k soudu
Soudní skeč, kromě vydávání špatných ostatků si také přivlastňoval peníze pozůstalých
Robert Bush přicházející k soudu
Autor: ČTK - 
31. července 2026
17:05

Britský soud v pátek uložil 20 let vězení podnikateli v pohřebnictví za to, že pozůstalým po zpopelnění jejich blízkých vydával nesprávný popel, měsíce neoprávněně uchovával mrtvá těla a kradl charitativní dary vybrané při smutečních obřadech.

Osmačtyřicetiletý Robert Bush si vyslechl verdikt u soudu v Hullu v severovýchodní Anglii po pětidenním jednání, během něhož podalo svědectví více než 200 dotčených pozůstalých. Bush se už dříve přiznal k 67 obviněním souvisejícím se zločiny, které páchal 12 let v pohřební službě Legacy Independent Funeral Directors v Hullu.

Mezi svědky vystoupila například Jasmine Beverleyová, jejíž syn se v květnu 2022 narodil mrtvý. Vyšetřovatelé našli jeho popel v hnědém papírovém sáčku na podlaze v prostorách pohřební služby více než rok poté, co Bush ženě předal malou modrou rakvičku a řekl jí, že uvnitř je popel jejího syna. Asi 50 lidí se dozvědělo, že dostalo nesprávné urny, když policie provedla razii v pohřebním ústavu a našla urny označené jmény jejich blízkých.

Bush podle soudu také podvedl 172 lidí, když si přivlastnil 562.000 liber (15,9 milionu Kč). Při smutečních obřadech mimo jiné vybíral peněžní dary jménem pozůstalých, peníze ale určeným charitativním organizacím nepředával.

Případ vyšel najevo předloni v březnu, když byl Bush na dovolené v americké Arizoně a požádal ředitele jiné pohřební služby, aby mu během jeho nepřítomnosti pomohli s vyzvednutím těl. Zaměstnanec Bushova pohřebního ústavu jim ale řekl, že těla se v tomto zařízení nacházejí už roky. Ředitelé proto zavolali policii, která v pohřebním ústavu objevila těla v různých stadiích rozkladu uložená na regálech v chladírenském prostoru i jedno nahé tělo na nosítkách na podlaze.

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Řidič pohřebního auta jedoucí do fastfoodu i s rakví
Zdroj: TikTok

Ředitel pohřební služby roky vydával rodinám špatný popel
Ředitel pohřební služby roky vydával rodinám špatný popel
Robert Bush přicházející k soudu
Soudní skeč, kromě vydávání špatných ostatků si také přivlastňoval peníze pozůstalých
Robert Bush přicházející k soudu

Témata:
urnapohřební službapopelAnglieRobert Eugene Bush
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