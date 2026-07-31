Paraglidista uvízl 17 metrů nad zemí: Hasiči ho zachránili ze smrku
Velké štěstí měl paraglidista na Toužimsku. Po nevydařeném letu skončil vysoko v koruně smrku, odkud se sám nedostal. Na pomoc vyrazily lezecké skupiny hasičů, zdravotníci i policisté.
Paraglidista ve středu 29. července odpoledne skončil po letu v koruně smrku nedaleko Třebouňského vrchu. Ve výšce přibližně 15 až 17 metrů zůstal viset i s padákem a bez pomoci se nemohl dostat dolů.
K místu události zamířilo postupně sedm hasičských jednotek. Do zásahu se zapojily specializované lezecké skupiny z Karlových Varů a Mariánských Lázní. Na místě spolupracovaly také posádky zdravotnické záchranné služby a policisté.
Akce nakonec dopadla dobře a paraglidista vyvázl bez zranění. „Hasiči následně sundali také padák a předali jej majiteli,“ uvedlo HZS Karlovarského kraje.
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