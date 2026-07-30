Nina (13) zmizela z tábora na Trutnovsku: V akci vrtulník s termovizí

Nina (13) zmizela z tábora na Trutnovsku
Nina (13) zmizela z tábora na Trutnovsku  (Autor: Policie ČR)
Autor: Martin Lisičan - 
30. července 2026
22:09

Královéhradečtí policisté vyhlásili pátrání po Nině Fridrichové (13), která ve čtvrtek večer zmizela z letního tábora v obci Chotěvice. Pohřešovaná se nachází v nepříznivém psychickém stavu. 

Dívka utekla z ubytovacího zařízení oknem a mohla se vydat směrem na Chotěvice nebo do okolních lesů. „Pohřešovaná dívka se nachází v nepříznivém psychickém stavu. U sebe nemá žádné doklady, peníze ani mobilní telefon,“ uvedla policie na webu.

Na místě probíhá rozsáhlá pátrací akce. Nasazený byly všechny dostupné hlídky, včetně vrtulníku s termovizí. Dívka měří asi 160 cm, hnědé až červené vlasy střižené na mikádo, v nich zapletené růžové copánky. Na sobě by měla mít šedé kraťasy a modrobílé pruhované či bílé tričko.

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Zdroj: Policie ČR

Témata:
dívkapátráníokres Trutnovdětský táborTermografieChotěvicevrtulník
Martin Lisičan
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