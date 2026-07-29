Další svědek promluvil o tajemné šelmě na jihu Čech: Veterinář ji viděl už o Vánocích?!
Pátrání po záhadné velké kočkovité šelmě na jihu Čech nekončí. Vedle nedávného videa z Táborska se nyní ozval veterinář z Týnska. Tvrdí, že zvíře připomínající pumu nebo pantera pozoroval už kolem loňských Vánoc z bezprostřední blízkosti. O svém pozorování tehdy informoval myslivce.
Po zveřejnění záběrů ženy z Táborska se přihlásil další svědek. Veterinář Josef Daněk tvrdí, že podobné zvíře zahlédl už kolem loňských Vánoc v lesích u Netěchovic nedaleko Týna nad Vltavou. Na nočním posedu sledoval zvěř pomocí dalekohledu s nočním viděním. Zpočátku se domníval, že jde o rysa. „Když se zvíře přiblížilo k posedu, bylo mi jasné, že rys to není,“ popsal veterinář serveru Novinky.
Podle něj měla šelma dlouhé protáhlé tělo a výrazně dlouhý ocas, což podle jeho zkušeností neodpovídá rysovi. Právě ocas v něm vyvolal dojem, že mohlo jít o pumu nebo pantera. Pozorování trvalo přibližně patnáct sekund. Zvíře si podle veterináře jeho přítomnosti nevšimlo a po krátké chvíli zmizelo v lese. „Jsem si jistý, že o divoké prase ani jinou lesní zvěř rozhodně nešlo,“ uvedl.
Krátce po zážitku kontaktoval místní myslivecké sdružení. Později se mu navíc svěřil i známý rybář. Ten měl stejnou šelmu zahlédnout za denního světla, i když jen na několik sekund. Také on prý nabyl dojmu, že připomínala pumu nebo pantera.
Policie stále pátrá
V posledních třech týdnech přišlo z různých částí jižních Čech několik oznámení o výskytu velké černé šelmy. Největší pozornost vzbudilo video ženy z Táborska, na němž je zachyceno zvíře připomínající velkou kočkovitou šelmu. Případem se nadále zabývá policie.
Zatím ale není jasné, o jaký druh zvířete jde. Žádná zoologická zahrada ani registrovaný chovatel dosud nenahlásili útěk podobné šelmy. Vyšetřovatelé proto nadále prověřují všechna oznámení i nová svědectví.
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