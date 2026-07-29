Další svědek promluvil o tajemné šelmě na jihu Čech: Veterinář ji viděl už o Vánocích?!

Policie varuje před možný výskytem velké kočkovité šelmy na Táborsku
Policie varuje před možný výskytem velké kočkovité šelmy na Táborsku
Policie varuje před možný výskytem velké kočkovité šelmy na Táborsku
Policie varuje před možný výskytem velké kočkovité šelmy na Táborsku
Policie varuje před možný výskytem velké kočkovité šelmy na Táborsku
Autor: Štěpánka Grofová - 
29. července 2026
11:41

Pátrání po záhadné velké kočkovité šelmě na jihu Čech nekončí. Vedle nedávného videa z Táborska se nyní ozval veterinář z Týnska. Tvrdí, že zvíře připomínající pumu nebo pantera pozoroval už kolem loňských Vánoc z bezprostřední blízkosti. O svém pozorování tehdy informoval myslivce.

Po zveřejnění záběrů ženy z Táborska se přihlásil další svědek. Veterinář Josef Daněk tvrdí, že podobné zvíře zahlédl už kolem loňských Vánoc v lesích u Netěchovic nedaleko Týna nad Vltavou. Na nočním posedu sledoval zvěř pomocí dalekohledu s nočním viděním. Zpočátku se domníval, že jde o rysa. „Když se zvíře přiblížilo k posedu, bylo mi jasné, že rys to není,“ popsal veterinář serveru Novinky.

Podle něj měla šelma dlouhé protáhlé tělo a výrazně dlouhý ocas, což podle jeho zkušeností neodpovídá rysovi. Právě ocas v něm vyvolal dojem, že mohlo jít o pumu nebo pantera. Pozorování trvalo přibližně patnáct sekund. Zvíře si podle veterináře jeho přítomnosti nevšimlo a po krátké chvíli zmizelo v lese. „Jsem si jistý, že o divoké prase ani jinou lesní zvěř rozhodně nešlo,“ uvedl.

Krátce po zážitku kontaktoval místní myslivecké sdružení. Později se mu navíc svěřil i známý rybář. Ten měl stejnou šelmu zahlédnout za denního světla, i když jen na několik sekund. Také on prý nabyl dojmu, že připomínala pumu nebo pantera.

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Policie varuje před možným výskytem velké kočkovité šelmy na Táborsku
Zdroj: Policie ČR

Policie stále pátrá

V posledních třech týdnech přišlo z různých částí jižních Čech několik oznámení o výskytu velké černé šelmy. Největší pozornost vzbudilo video ženy z Táborska, na němž je zachyceno zvíře připomínající velkou kočkovitou šelmu. Případem se nadále zabývá policie.

Zatím ale není jasné, o jaký druh zvířete jde. Žádná zoologická zahrada ani registrovaný chovatel dosud nenahlásili útěk podobné šelmy. Vyšetřovatelé proto nadále prověřují všechna oznámení i nová svědectví.

Policie varuje před možný výskytem velké kočkovité šelmy na Táborsku
Policie varuje před možný výskytem velké kočkovité šelmy na Táborsku
Policie varuje před možný výskytem velké kočkovité šelmy na Táborsku
Policie varuje před možný výskytem velké kočkovité šelmy na Táborsku
Policie varuje před možný výskytem velké kočkovité šelmy na Táborsku

Témata:
ČeskoJihočeský krajVánoceveterinární lékařokres TáborČešiNovinky.czJosef DaněkNetěchoviceTáborTýn nad Vltavou
Štěpánka Grofová
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