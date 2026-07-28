Oběť rozřezali a v betonu hodili do řeky: Policie obvinila dva muže z 21 let staré vraždy
Slovenská policie v úterý zveřejnila detaily akce s krycím názvem Nemezis. V souvislosti s vraždou muže ze Štúrova obvinila dva lidi. Jednoho dalšího obvinili už v minulosti. Trojice se měla v roce 2005 dopustit obzvlášť odporného zločinu, kdy mladého muže drželi proti jeho vůli a po vylákání peněz ho surově zavraždili.
Obvinění podle policie oběť drželi zamčenou v bytě od listopadu roku 2004. Omezovali ho na osobní svobodě až do chvíle, kdy se jim podařilo z něj vylákat 3,3 milionu slovenských korun. Nebohého muže následně brutálně usmrtili. „Následně měli jeho tělo rozřezat, jednotlivé části uložit do nádob, zalít betonem a následně je vhodit do řeky Hron,“ popsali policisté zrůdné počínání obviněných.
Tělesné pozůstatky se jim prý dodnes nepodařilo nalézt. V případu obvinili v minulosti už jednoho člověka, nyní zadrželi ještě další dva. „Aktuálně vznesená obvinění jsou výsledkem dlouhodobé práce vyšetřovatelů, vyhodnocování rozsáhlého důkazního materiálu a spolupráce se zahraničními složkami,“ napsala slovenská policie.
Policie zveřejnila i video ze zadržení, které proběhlo ve spolupráci s pohotovostním útvarem z Nitry. Na dvojici mužů naběhla jednotka policistů vyzbrojených samopaly a balistickými štíty. Vyšetřování je nadále aktivní, a policisté proto zatím nezveřejnili podrobnější informace.
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