Obrovské pátrání v Huncovcích! Mário (3) se ztratil v kukuřici

Policie na Slovensku pátrá po tříletém Máriovi, ztratil se v poli
Policie na Slovensku pátrá po tříletém Máriovi, ztratil se v poli
Tříletý Mário zmizel v kukuřičném poli u obce Huncovce
Chlapeček je na prázdninách u babičky v obci Huncovce
Do akce se zapojil i vrtulník s termovizí
Autor: Kamil Morávek - 
28. července 2026
10:05

Policisté v obci Huncovce na Slovensku od pondělí vedou masivní pátrací akci. Ztratil se tam teprve tříletý chlapeček Mário, který zmizel v kukuřičném poli. Do pátrání se již zapojil i vrtulník s termovizí a dobrovolnický kynologický tým.

Policie v oblasti pole spustila mimořádně velkou pátrací akci. Kukuřičné pole představuje velmi náročný terén. Hledání se účastní policejní hlídky a příslušníci hasičského i záchranného sboru. Policie při pátrání využívá naprosto všechny dostupné síly a prostředky. „Například vrtulník ministerstva vnitra vybavení termovizí, nebo dobrovolnický kynologický tým. Cíl je jasný: Najít nezletilou osobu,“ popsali policisté.

Chlapec se ztratil v pondělí, 27. července. Do akce se podle deníku Nový Čas zapojili i místní, kteří vytvořili rojnici. Chlapce se sice zatím najít nepodařilo, pátrači však už mají zřejmě první stopu. „Dostali jsme informaci, že někdo viděl malé dítě u hlavní cesty do vedlejší obce Veľká Lomnica, takže se přesouváme i tam,“ sdělil hasič Radoslav Krajčovič.

Chlapeček je podle dostupných informací na prázdninách u babičky. „Pro rodiče, ale i celou osadu je to velmi skličující. Věříme ale, že se Mário najde a bude v pořádku. Uděláme pro to úplně všechno,“ řekl člen místní pořádkové služby.

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Policie pátrá po tříletém Máriovi, v pondělí zmizel v kukuřičném poli
Zdroj: Policie SR

Policie na Slovensku pátrá po tříletém Máriovi, ztratil se v poli
Policie na Slovensku pátrá po tříletém Máriovi, ztratil se v poli
Tříletý Mário zmizel v kukuřičném poli u obce Huncovce
Chlapeček je na prázdninách u babičky v obci Huncovce
Do akce se zapojil i vrtulník s termovizí

Témata:
pátráníkukuřičné polepohřešované dítěpolicieSlovenskoHuncovceVeľká Lomnica
Kamil Morávek
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