Obrovské pátrání v Huncovcích! Mário (3) se ztratil v kukuřici
Policisté v obci Huncovce na Slovensku od pondělí vedou masivní pátrací akci. Ztratil se tam teprve tříletý chlapeček Mário, který zmizel v kukuřičném poli. Do pátrání se již zapojil i vrtulník s termovizí a dobrovolnický kynologický tým.
Policie v oblasti pole spustila mimořádně velkou pátrací akci. Kukuřičné pole představuje velmi náročný terén. Hledání se účastní policejní hlídky a příslušníci hasičského i záchranného sboru. Policie při pátrání využívá naprosto všechny dostupné síly a prostředky. „Například vrtulník ministerstva vnitra vybavení termovizí, nebo dobrovolnický kynologický tým. Cíl je jasný: Najít nezletilou osobu,“ popsali policisté.
Chlapec se ztratil v pondělí, 27. července. Do akce se podle deníku Nový Čas zapojili i místní, kteří vytvořili rojnici. Chlapce se sice zatím najít nepodařilo, pátrači však už mají zřejmě první stopu. „Dostali jsme informaci, že někdo viděl malé dítě u hlavní cesty do vedlejší obce Veľká Lomnica, takže se přesouváme i tam,“ sdělil hasič Radoslav Krajčovič.
Chlapeček je podle dostupných informací na prázdninách u babičky. „Pro rodiče, ale i celou osadu je to velmi skličující. Věříme ale, že se Mário najde a bude v pořádku. Uděláme pro to úplně všechno,“ řekl člen místní pořádkové služby.