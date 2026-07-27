Střelba na festivalu v Seattlu: Zemřeli nejméně tři lidé! Další jsou zraněni
Při střelbě v americkém městě Seattle zemřeli tři lidé. Další čtyři osoby, včetně dvouletého dítěte, utrpěly zranění. Policie zadržela možného střelce a pátrá po dalším, ale motiv zatím nezná, informovala americká média. Zástupce šéfa místní policie uvedl, že šlo zřejmě o přestřelku mezi dvěma lidmi a veřejnosti již žádné nebezpečí nehrozí.
Ke střelbě došlo v neděli kolem 18:00 místního času (dnes 03:00 SELČ) na gastronomickém festivalu Bite of Seattle, který tradičně přitahuje do areálu poblíž věže Space Needle tisíce lidí. Vlajka na ikonické budově Seattlu byla po incidentu spuštěna na půl žerdi.
Čtyři lidé byli převezeni do místní nemocnice Harborview. Šestapadesátiletá žena byla po střelbě v kritickém stavu, další tři zranění jsou ve stabilizovaném stavu, napsala agentura AP. Podle mluvčí nemocnice je střely zasáhly do břicha, nohou a rukou.
Zástupce šéfa místní policie Tyrone Davis podle AP řekl, že policisté stále pátrají po druhém střelci, jehož popis však nezveřejnil. Vyšetřovatelé se domnívají, že oba střelci pálili po sobě a své oběti zasáhli náhodou. Deník The Seattle Times s odkazem na policii píše, že střelbu nezachytily žádné kamery a vyšetřovatelé získávají výpovědi svědků. Policie zároveň vyzvala, aby se na ni obrátili svědci, kteří mají jakékoliv informace týkající se střelby.
Jeden ze svědků uvedl, že na místě bylo mnoho lidí a střelba vyvolala značný chaos. „Lidé se schovávali, strkali se, padali na zem, převracely se kočárky,“ dodal.
„Na festivalu byla zastoupena místní hudební scéna a je to pro nás šok. Celou lokální komunitu muzikantů to zasáhlo velmi tvrdě,“ napsal člen kapely, která na akci vystupovala v pátek.
Guvernér státu Washington Bob Ferguson oznámil, že na místo byly vyslány zvláštní jednotky SWAT, aby pomohly místní policii. Ta vyzvala veřejnost, aby se oblasti severozápadně od městského centra vyhýbala, než masivní policejní akce skončí.
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