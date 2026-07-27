Střelba na festivalu v Seattlu: Zemřeli nejméně dva lidé! Další jsou zraněni
Při střelbě v americkém městě Seattle zemřeli nejméně dva lidé. Dalších pět osob, včetně dvouletého dítěte, utrpělo zranění. Informovala o tom americká média.
Ke střelbě došlo v neděli kolem 18:00 místního času (pondělí 3:00 SELČ) na gastronomickém festivalu Bite of Seattle. Policie zahájila vyšetřování a vyzvala, aby se lidé místu střelby vyhýbali. Motiv činu podle médií zatím zůstává nejasný.
Jeden ze svědků uvedl, že na místě bylo mnoho lidí a střelba vyvolala značný chaos. „Lidé se schovávali, strkali se, padali na zem, převracely se kočárky,“ dodal.
Témata:
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.