Pavel nepřežil pád ze střechy supermarketu v Roudnici: Dojemné loučení kamarádů a rodiny
Ve středu vyjížděli záchranáři k pádu nezletilého mladíka ze střechy prodejny obchodního řetězce Kaufland v Roudnici nad Labem. Pavla s vážnými zraněními transportovala do traumacentra v Ústí nad Labem. V pátek chlapec zraněním podlehl.
Krátce před druhou hodinou ranní 22. července vyjížděla záchranná služba Ústeckého kraje do Roudnice nad Labem. Nezletilý Pavel spadl ze střechy prodejny obchodního řetězce Kaufland. Podle informací Blesku se měl pokusit přeskočit z jedné střechy na druhou. Skok se ale nevydařil a chlapec před skupinou svých kamarádů spadl zhruba z výšky 7 metrů.
„U Kauflandu v Roudnici nad Labem jsme ošetřili nezletilou osobu a s velmi vážným zraněním jsme ji transportovali do ústeckého traumacentra,“ popsal pro Blesk mluvčí záchranky Prokop Voleník. Informaci potvrdila i tisková mluvčí policie Ilona Gazdošová. Vzhledem k věku zraněného mladíka policie odmítla poskytnout více podrobností.
V pátek sdílela Pavlova sestra Jana na sociálních sítích tragickou zprávu. Bratr zraněním podlehl. „Sbohem Pájo, chybíš mi moc,“ vzkázala. „Ještě předevčírem jsme se všichni modlili, že to dáš, a že se vzbudíš a pak přišla největší rána, když jsme se dozvěděli, že jsi umřel. Do konce života budeš u nás v srdíčku a jednou se tam nahoře potkáme,“ loučila se jedna z kamarádek.
„Bráško, je to těžký, ještě před chvíli jsme si spolu kopali, hráli fotbal, povídali jsme si, smáli jsme se spolu a teď už tu nejsi. Nezapomenu,“ vyjádřil se další kamarád. „Je to strašně smutný, odešel mladý život, mladý klučina, co měl život před sebou... Upřímnou soustrast rodině. Držte se!“ okomentoval na sociálních sítích další známý.
jeho problém a blbost