Pohřešovaný Čech Milan v Indonésii: Záchranáři pátrají po člunu s 11 turisty!
Záchranné týmy v Indonésii pátrají po pohřešovaném motorovém člunu u ostrova Sulawesi, na jehož palubě je 11 evropských turistů včetně jednoho Čecha. Informovala o tom agentura AP. Loď vyplula v pátek ráno místního času z oblasti Tanjung Unauna a směřovala do přístavu Marisa v provincii Gorontalo.
Do cíle ovšem plavidlo nedorazilo, což turistický průvodce nahlásil v 15:40 místního času (9:40 SELČ). Dnes to podle AP oznámil šéf úřadu pro pátrací a záchranné práce v provincii Gorontalo.
Na člunu byl, podle serveru Media Indonesia, Čech Milan (55), dále pak Belgičan (30), Francouzka (52), pět Nizozemců (16, 18, 29, 59, 61), tři Němci (13, 20, 50) a dva indonéští členové posádky. Z dostupných informací vyplývá, že byly mezi turisty i nezletilé děti!
Po lodi pátrají v zálivu Tomini desítky týmů, a to v oblasti o rozloze přibližně 550 kilometrů čtverečních. Používají při tom jak drony s termokamerami, tak potápěčské vybavení. Pátrací operaci komplikuje silný vítr a až 2,5 metru vysoké vlny. Dosud nenašli žádné známky výskytu člunu nebo oběti.
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