Našli člun s Čechem Milanem v Indonésii: S dalšími 10 turisty je v péči lékařů
Záchranné týmy v Indonésii našly pohřešovaný motorový člun, po kterém pátraly u ostrova Sulawesi, na jehož palubě bylo 11 evropských turistů včetně jednoho Čecha. ČTK to sdělil odbor komunikace českého ministerstva zahraničí. Všichni členové posádky byli zachráněni a v současnosti jsou v péči lékařů. O zmizení člunu informovala agentura AP a indonéské úřady.
„Dle nejnovějších zpráv indonéských úřadů bylo všech 11 pohřešovaných cizinců včetně jednoho českého občana nalezeno a zachráněno. Pasažéři jsou v péči lékařů. Velvyslanectví ČR v Jakartě se snaží s dotčeným Čechem spojit a je připraveno poskytnout standardní konzulární asistenci,“ sdělil ČTK zástupce ředitele odboru komunikace ministerstva zahraničí Filip Hašek.
Loď vyplula v pátek ráno místního času z oblasti Tanjung Unauna a směřovala do přístavu Marisa v provincii Gorontalo. Do cíle ovšem plavidlo v plánovaném čase nedorazilo, což turistický průvodce nahlásil v 15:40 místního času (9:40 SELČ).
Na člunu byl, podle serveru Media Indonesia, Čech Milan (55), dále pak Belgičan (30), Francouzka (52), pět Nizozemců (16, 18, 29, 59, 61), tři Němci (13, 20, 50) a dva indonéští členové posádky.
Po lodi pátraly v zálivu Tomini desítky týmů v oblasti o rozloze přibližně 550 kilometrů čtverečních. Použily při tom drony s termokamerami i potápěčské vybavení. Pátrací operaci komplikoval silný vítr a až 2,5 metru vysoké vlny.
Že by na orgány ? zmetci jedni. V posledních letech je hodně nebezpečno 🤦