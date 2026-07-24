Neštěstí v Roudnici: Mladík se zřítil ze střechy obchoďáku! Je vážně zraněný
Ve středu vyjížděla záchranná služba z Ústeckého kraje k pádu nezletilého mladíka ze střechy prodejny obchodního řetězce Kaufland v Roudnici nad Labem. Chlapce s vážnými zraněními transportovala do traumacentra v Ústí nad Labem.
V noci 22. července krátce před druhou hodinou vyjížděla záchranná služba Ústeckého kraje do Roudnice nad Labem. Nezletilý mladík spadl ze střechy obchodního řetězce Kaufland.
„U Kauflandu v Roudnici nad Labem jsme ošetřili nezletilou osobu a s velmi vážným zraněním jsme ji transportovali do ústeckého traumacentra,“ popsal pro Blesk mluvčí záchranky Prokop Voleník.
Informaci potvrdila i tisková mluvčí policie Ilona Gazdošová. Vzhledem k věku zraněného mladíka nemůže poskytnout více podrobností.
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