V Náměšti nad Oslavou se zřítil armádní vrtulník: Na palubě bylo pět vojáků!

Vrtulník Venom
Vrtulník Venom  (Autor: ČTK)
Aktualizováno -
23. července 2026
13:31
Autor: ČTK - 
23. července 2026
12:56

Na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku se ve čtvrtek po poledni zřítil vrtulník Venom s pěti vojáky na palubě, uvedla na síti X armáda. Jeden člověk pád nepřežil, sdělili záchranáři. Záchranné práce na místě pokračují. Bližší informace nejsou známy. Armáda uvedla, že je zveřejní, až to situace umožní.

„Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Další informace zveřejníme, jakmile to situace umožní,“ uvedla armáda.

„Jedna osoba bohužel pád vrtulníku nepřežila, pacienty transportovali pozemní i leteckou cestou do nemocnice. Dva do Brna a jednoho do Jihlavy,“ řekl mluvčí krajských záchranářů Petr Janáček. Záchranáři vyslali na místo čtyři pozemní posádky a vrtulník z Jihlavy. „Na výpomoc letí i vrtulník od kolegů z Olomouckého kraje,“ uvedl.

Vrtulník se zřítil v areálu letiště. Oznámení o události dostala policie ve 12:11, řekla mluvčí krajské policie Dana Čírtková. Uvedla, že jiné informace policie poskytovat nebude.

Armáda provozuje v náměšťské základně vrtulníky Mi-171Š, UH-1Y Venom a AH-1Z Viper. Osm venomů a čtyři vipery koupilo Česko v roce 2019, přičemž poslední dva stroje dorazily do Česka předloni v červnu. Odborníci z USA, odkud vrtulníky pochází, až do loňska zajišťovali i výcvik českého personálu na nových strojích. Smlouvu o pořízení venomů podepsal v prosinci 2019 tehdejší ministr Lubomír Metnar (za ANO).

Témata:
okres Třebíčletecká nehodavrtulníkNáměšť nad Oslavou
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Pato Stefak ( 23. července 2026 14:06 )

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