Temné stopy – Orlík, 5. díl: 30 let poté. Orlík jako hřbitov, který nevypadá jako hřbitov
Závěrečný díl série Temných stop věnované orlickým vraždám. Po čtyřech dílech, ve kterých jsme prošli od prvního sudu přes členy gangu a jejich oběti až k forenzní práci vyšetřovatelů, se vracíme k Orlíku, jak vypadá dnes, více než 30 let po vytažení první mrtvoly. A k otázce, co po této kauze v Česku zbylo.
Pokud jste nestihli předchozí díly, najdete je zde.
KLÍČOVÉ MOMENTY
- Tři dekády poté Z pětice odsouzených je dnes ve výkonu trestu jediný – Ludvík Černý ve Věznici Horní Slavkov.
- Stále otevřené nálezy Policie u Orlíku čas od času informuje o nálezech těl. Souvislost s orlickými vrahy se však zatím u žádného prokázat nepodařilo.
- Trvalý odkaz Kauza zásadně ovlivnila českou kriminalistiku, forenzní praxi a debatu o trestu doživotí.
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