Temné stopy – Orlík, 5. díl: 30 let poté. Orlík jako hřbitov, který nevypadá jako hřbitov

Temné stopy: Orlické vraždy - 5. díl
Temné stopy: Orlické vraždy - 5. díl
Žďákovský most se klene přes Orlickou přehradu, vznikl v roce 1967.
Někdejší vyšetřovatel Jan Štoček v Epicentru Blesku
1995 - Oběti mafiánů v sudech ze dna Orlické přehrady
Autor: Můj Blesk - 
23. července 2026
05:00

Závěrečný díl série Temných stop věnované orlickým vraždám. Po čtyřech dílech, ve kterých jsme prošli od prvního sudu přes členy gangu a jejich oběti až k forenzní práci vyšetřovatelů, se vracíme k Orlíku, jak vypadá dnes, více než 30 let po vytažení první mrtvoly. A k otázce, co po této kauze v Česku zbylo.

Pokud jste nestihli předchozí díly, najdete je zde.

KLÍČOVÉ MOMENTY

  • Tři dekády poté  Z pětice odsouzených je dnes ve výkonu trestu jediný – Ludvík Černý ve Věznici Horní Slavkov.
  • Stále otevřené nálezy  Policie u Orlíku čas od času informuje o nálezech těl. Souvislost s orlickými vrahy se však zatím u žádného prokázat nepodařilo.
  • Trvalý odkaz  Kauza zásadně ovlivnila českou kriminalistiku, forenzní praxi a debatu o trestu doživotí.

Dočtěte zadarmo celý článek
Pokračovat ve čtení snadno můžete po registraci do Mého Blesku.
  • Registrace do Mého Blesku je zcela zdarma.
  • Získáte přístup k veškerému obsahu Blesku.
  • Užijete si soutěže o ceny, slevy a exkluzivní výhody.
Chci číst dále

Témata:
Ludvík Černýjan štočekŽďákovský mostkarel kopáčvladimír kunaTemné stopyTemné stopy - Orlíkpetr chodounskýirena meierová

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Agáta zuří: Tohle je už absolutně přes čáru!
Agáta zuří: Tohle je už absolutně přes čáru!
Aha!
Velký rodičovský horoskop: Jak vaše znamení zvěrokruhu ovlivňuje výchovu dětí?
Velký rodičovský horoskop: Jak vaše znamení zvěrokruhu ovlivňuje výchovu dětí?
Dáma
KVÍZ: Jen opravdoví fanoušci Hříšného tance získají plný počet bodů. Zvládnete to?
KVÍZ: Jen opravdoví fanoušci Hříšného tance získají plný počet bodů. Zvládnete to?
Maminka
Outfit plný emocí: Kousky po těch, kteří nás opustili, léčí smutek
Outfit plný emocí: Kousky po těch, kteří nás opustili, léčí smutek
Ženy
Jak vyndat klíště: Vytočit, nebo vykývat? Podrobný návod krok za krokem
Jak vyndat klíště: Vytočit, nebo vykývat? Podrobný návod krok za krokem
https://mojezdravi.zeny.cz/
Klausův lobbista nabízí své mysteriózní sídlo. Místo miloval i Masaryk, kupec bude neviditelný
Klausův lobbista nabízí své mysteriózní sídlo. Místo miloval i Masaryk, kupec bude neviditelný
e15
Jak vypadají nové ligové dresy: Braillovo písmo, (ne)tradiční kombinace i památka UNESCO
Jak vypadají nové ligové dresy: Braillovo písmo, (ne)tradiční kombinace i památka UNESCO
iSport
Macinka i Okamura jsou už za zrcadlem. Až tam spadne i premiér, budeme mít velký problém
Macinka i Okamura jsou už za zrcadlem. Až tam spadne i premiér, budeme mít velký problém
Reflex
Bu bu bu! Hlášení v italských vlacích vás možná vyděsí. Máte se bát?
Bu bu bu! Hlášení v italských vlacích vás možná vyděsí. Máte se bát?
Lidé a země