Detaily vraždy Jany a Emičky (†11): Jozef ubodal i psa, vypil vodku a usnul
Slovenskou obcí Levice v únoru zacloumala vražda Jany a dcerky Emy. Zabil je Janin bývalý partner Jozef. Po půlročním vyšetřování se případ výrazně posunul. Jozefovi hrozí odnětí svobody na 25 let.
Ve čtvrtek 12. února došlo ve slovenské obci Levice k nepředstavitelnému mordu. Janu (†45) a její dcerku Emu (†11) měl ze světa násilným způsobem sprovodit Janin bývalý partner Jozef (40). Expartnerce měl nejdříve vyhrožovat, až ji i její dcerku nakonec ubodal. Po půlročním vyšetřování nastal značný posun v případu.
Při krvavé potyčce Jozef Janu vážně zranil, a když se malá Emička pokusila zavolat pomoc, zaútočil i na ni. Podle serveru PLUS Jeden Deň se vážně zraněné maminka z vypětí posledních sil ještě znovu dokázala bývalému partnerovi postavit, tomu ale nedělalo problém zaútočit znovu!
O jeho krutosti vypovídá i chování po dvojnásobné vraždě. Agresi si vybil i na rodinném vlčákovi, kterého také ubodal. Poté se chladnokrevně převlékl do čisté mikiny, vypil flašku vodky a usnul.
Později se k násilnému činu přiznal. Minulý týden policie případ uzavřela. „Vyšetřování bylo minulý týden ukončeno a byl podaný návrh na podání obžaloby,“ potvrdil mluvčí policie, Tomáš Havetta. Nyní prokuratura rozhodne, jestli případ půjde před soud nebo ho vrátí zpět k dokazování.
Jestliže soud rozhodne o Jozefově vině, hrozí mu za obzvlášť závažný zločin odnětí svobody až na 25 let.
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