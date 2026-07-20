Drama u Kanárů: Hrozila srážka dopravních letadel! Rozhodovaly vteřiny

Letadlo. (ilustrační foto)
Letadlo. (ilustrační foto)  (Autor: Profimedia.cz)
Autor: Štěpánka Grofová - 
20. července 2026
17:46

Jen několik okamžiků dělilo stovky cestujících od možné letecké katastrofy. Nad Atlantikem poblíž Kanárských ostrovů se proti sobě ve stejné letové hladině řítila dvě dopravní letadla. Tragédii nakonec zabránil automatický protikolizní systém i okamžitá reakce obou posádek. Případ už vyšetřují španělské úřady.

Nebezpečný incident se odehrál 10. července, podrobnosti ale vyšly najevo až v posledních dnech. Španělská Komise pro vyšetřování leteckých nehod a incidentů (CIAIAC) už zahájila vyšetřování, aby zjistila, jak se mohlo stát, že se oba stroje ocitly na stejné letecké trase ve stejné výšce.

Šlo o Airbus A321neo společnosti Iberia, který mířil z brazilského Recife do Madridu, a Boeing 787-9 Dreamliner společnosti Air Europa letící opačným směrem z Madridu do brazilského São Paula. Oba stroje se pohybovaly ve výšce 36 tisíc stop (zhruba 11 kilometrů) po stejné letecké trase N857.

Rozhodly vteřiny

V kokpitu Airbusu se nejprve aktivovalo upozornění systému TCAS na blízkost jiného letadla. Krátce nato následoval příkaz k okamžitému klesání. Ve stejnou chvíli dostala posádka Boeingu opačný pokyn: vystoupat.

Piloti oba příkazy okamžitě provedli. Airbus klesl o 500 stop (asi 150 metrů), zatímco Boeing vystoupal o 400 stop (přibližně 120 metrů). Po několika sekundách systém oznámil, že nebezpečí pominulo, a obě letadla pokračovala bez dalších komplikací do svých cílových destinací.

Selhaly bezpečnostní mechanismy?

Podle španělských vyšetřovatelů zatím není jasné, proč se obě letadla dostala na stejnou letovou hladinu a letěla proti sobě. Právě to je hlavním předmětem vyšetřování, píše server TVP.

Na incident upozornil také španělský odborový svaz řídících letového provozu SIPCA. Ten označil systém TCAS za „poslední bezpečnostní bariéru ve chvíli, kdy všechny předchozí mechanismy selžou“. Podle odborníků už samotná aktivace tohoto systému ukazuje, že šlo o mimořádně závažnou situaci.

Oba letouny přitom patří mezi stroje určené pro přepravu stovek cestujících. V případě srážky mohly být ohroženy životy několika stovek lidí. Vyšetřování nyní určí, zda šlo o lidskou chybu, nebo o selhání některého z bezpečnostních postupů.

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Letadlo na frankfurtském letišti šlo přídí k zemi po rozbití podvozku
Zdroj: X.com

Témata:
BoeingAirbusMadridSão PauloIberiadopravní letounBoeing 787RecifeAir EuropaAirbus A321neo
Štěpánka Grofová
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