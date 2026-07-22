Chorvatské pláže v problémech: Fekálie v moři! Úřady zakázaly koupání
Chorvatský poloostrov Istrie se potýká s velmi nepříjemným problémem. Dvě oblíbené pláže zaplavily splašky z prasklého podmořského potrubí. Úřady na místech musely vydat úplný zákaz koupání.
Zákaz se týká pláží Bumbište a Centinera. K havárii odpadního potrubí došlo nedaleko první jmenované. Splašky poté začaly volně téct do moře a nebezpečně se přibližovat plážím. Voda je prý podle měření místního Ministerstva zdravotnictví stále bezpečná, zákaz však doporučilo zachovat až do doby, kdy bude potrubí opraveno, informoval server istrain.hr.
Starosta katastru Medulin Ivan Kirac také upozornil, že trubka nespadá do veřejného systému spravovaného městem. Vlastníkem poškozeného potrubí by totiž měla být soukromá firma. Ta navíc podle místních úřadů s opravami výrazně otálí. Kirac už incident předal i policii, která jeho okolnosti momentálně vyšetřuje.
Turisté tak zatím místo koupání na plážích narazí jen na rudé vlajky, které zakazují vstup do moře. Jak dlouho zákazy potrvají, není zatím jasné.
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