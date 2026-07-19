Atentát v Monaku zachytila tajná kamera: Pachatelům se důkaz zničit nepodařilo
Ukrajinská tajná služba obnovila smazaný záznam z kamery související s atentátem na podnikatele Vadima Jermolajeva v Monaku. Případ provází vražda hlavní podezřelé i obvinění směřující k ukrajinské vojenské rozvědce. Nově obnovené video má vyšetřovatelům pomoci objasnit okolnosti útoku.
O průlomu informoval na sociálních sítích ukrajinský generální prokurátor Ruslan Kravčenko. „Díky profesionální práci specialistů Bezpečnostní služby Ukrajiny se podařilo obnovit jeden z klíčových důkazů, který se podezřelí pokusili zničit,“ uvedl.
Kravčenko doplnil, že pachatelé předem nainstalovali poblíž místa činu bezpečnostní kameru, aby získali potvrzení o splnění zakázky. Přestože záznam smazali, specialistům SBU se ho podařilo obnovit.
Prokurátor zároveň poděkoval pracovníkům SBU, policistům, vyšetřovatelům i státním zástupcům za spolupráci. „Pokračujeme v práci na objasnění všech okolností zločinu, role každé zapojené osoby a postavení viníků před spravedlnost. Žádný důkaz nezůstane mimo vyšetřování.“
Video odhalilo průběh útoku
Obnovený záznam zachycuje Vadima Jermolajeva, jeho milenku Annu Nasobinovou a jejího syna při příchodu na místo útoku. Krátce nato dojde k explozi. Záběry pak zachycují neznámou osobu při odnášení bezpečnostní kamery z místa činu.
K explozi došlo 29. června kolem 21. hodiny. Zranění utrpěli Jermolajev, Nasobinová i její syn. Nasobinová přišla o obě nohy.
Po útoku následovalo rozsáhlé pátrání po osobě, jež měla nálož nastražit. Vyšetřovatelé nejprve hledali muže zachyceného na kamerových záznamech. Později ale vyšlo najevo, že podezřelou je Anastasija Berezovská. Interpol po ní vyhlásil mezinárodní pátrání.
O několik dní později byla podezřelá žena nalezena mrtvá v mělkém hrobě nedaleko Kyjeva. Ukrajinské úřady následně zadržely příslušníka vojenské rozvědky HUR Jevhena Reuna a bývalého důstojníka SBU Vitalije Žykovyče. Vyšetřovatelé je podezírají z její vraždy a podle informací serveru Ukrainska Pravda je zároveň považují za organizátory atentátu v Monaku.
Jermolajev následně veřejně obvinil ukrajinskou vojenskou rozvědku HUR z organizace útoku a požádal o ochranu. Vyšetřování případu pokračuje.
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