Čelní srážka dvou autobusů na Znojemsku: Zasahuje vrtulník i velkokapacitní sanitka
Dva autobusy s cestujícími se v sobotu dopoledne čelně srazily na Znojemsku. Nehoda si vyžádala větší počet zraněných, na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému včetně vrtulníku a velkokapacitní sanitky. Hlavní tah mezi Brnem a Znojmem zůstává uzavřený.
Dva autobusy s cestujícími se srazily okolo 09:30 u Oleksovic na Znojemsku. Při nehodě se zranilo asi 40 lidí, z toho devět má zranění středně těžká a těžká. ČTK to řekla mluvčí záchranářů. Autobusy se zřejmě srazily čelně. Silnice, která je hlavní spojnicí mezi Brnem a Znojmem, je uzavřená. Dopravu policisté odklání přes Borotice a Božice, upřesnila policejní mluvčí.
„Všechny záchranné složky jsou na místě, podle prvních informací se autobusy srazily čelně. Na místě je větší počet zraněných,“ uvedla policejní mluvčí Petra Hrůzová.
Mluvčí záchranářů Michaela Bothová doplnila, že z pohledu záchranné služby jde o mimořádnou událost druhého stupně. Na místě je 13 posádek, mimo jiné i velkokapacitní sanitka a vrtulník.
„Na místě jsme ošetřili 30 lehce zraněných, devět lidí utrpělo středně těžká a těžká zranění. Povolali jsme i některé posádky z volna, aby nám na místě pomohly. Zraněné rozvážíme do nemocnic v Brně a ve Znojmě,“ uvedla Bothová.
Auta přijíždějící od Znojma musí uzavřený úsek objet přes Borotice, Božice a Mackovice, auta od Brna musí sjet ze silnice na Mackovice. Jak dlouho bude uzavírka trvat, zatím není jasné.
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