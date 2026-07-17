Zemřel čtyřnásobný vrah Bohumír Vacík: Bývalý policista si doživotí odpykával 30 let
Ve výkonu doživotního trestu v pankrácké věznici v Praze zemřel Bohumír Vacík, bývalý policista odsouzený za čtyřnásobnou vraždu z 90. let. Muž si odpykával trest za zastřelení vrátného a tříčlenné rodiny vietnamského podnikatele včetně šestileté dívky a těhotné ženy.
Vězeňská služba okolnosti úmrtí bývalého policisty nekomentovala. Její mluvčí Vladimíra Tošnarová uvedla, že bližší informace náleží pouze rodinným příslušníkům. Není tak jasné, zda muž zemřel přirozenou smrtí, nebo šlo o sebevraždu, píše server Novinky.
Vraždil kvůli dluhům
Vacík působil v 70. letech u tehdejší policie na Sokolovsku. Po sametové revoluci začal podnikat, dostal se ale do finančních problémů. Podle pravomocného rozsudku se rozhodl zbavit lidí, jimž dlužil nebo jimž chtěl ukrást majetek.
Nejprve v roce 1994 zastřelil vrátného sokolovského podniku Pozemní stavby, kterému odcizil služební pistoli. Odcizenou zbraní pak zastřelil vietnamského podnikatele. Do jeho bytu přišel pod záminkou vrácení dluhu.
Po výstřelech přiběhla do místnosti podnikatelova šestiletá dcera. Zastřelil ji a při odchodu z bytu připravil o život také manželku zavražděného v devátém měsíci těhotenství.
Soud označil nápravu za nemožnou
Vyšetřovatelé Vacíka obvinili také z vraždy obsluhy čerpací stanice v Lišově na Českobudějovicku. V tomto případě ho ale soud později obžaloby zprostil.
Krajský soud v Plzni jej za čtyřnásobnou vraždu poslal v roce 1996 na doživotí. Podle závěrů soudu šlo o mimořádně nebezpečného pachatele bez reálné možnosti nápravy.
V září 2013 se pokusil dosáhnout přeřazení do věznice s mírnějším režimem. Okresní soud v Šumperku jeho žádost zamítl a ponechal jej v nejpřísnějším typu věznice.
Podle dřívějších informací nedokázala Vacíkova manželka unést jeho činy a později spáchala sebevraždu.
Nejsmutnější na tom je, že tahle odsouzená prasata musíme do konce jejich bídného života živit. 👎