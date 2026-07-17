Falešné bankovky na Trutnovsku: „Suvenýry“ se dostaly do oběhu!
Před falešnými bankovkami v hodnotě 50 eur varuje policie v Královéhradeckém kraji, hlavně na Trutnovsku. Nejedná se o klasické padělky, ale o napodobeniny, které mohou sloužit k herním nebo reklamním účelům.
Bankovky jsou oboustranné, barevné a nemají ochranné prvky, informovala na webu policejní mluvčí Andrea Muzikantová. Falešné bankovky se objevily v několika případech v tržbách obchodů.
„Varujeme před falešnými eury. Nejvíce případů neplatných bankovek evidujeme na Trutnovsku,“ uvedla Muzikantová. Podle ní lze tyto nepravé bankovky poznat i podle toho, že místo sériového čísla obsahují polský text „Nie jest środkiem platniczym“ nebo nápis „Souvenir“.
Kriminalisté v souvislosti s těmito případy zahájili trestní řízení pro podezření z trestného činu padělání a pozměnění peněz. Pachateli za to v případě pravomocného odsouzení hrozí až osm let vězení.
„Doporučujeme zvýšenou obezřetnost, zejména v tomto období letních dovolených a prázdnin, kdy se v regionu pohybuje více turistů a častěji dochází k platbám v cizí měně,“ dodala Muzikantová. Případem se policie dál zabývá.
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