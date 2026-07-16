Ženu v Žilině zabil sýr od pouličního prodejce! Nakazila se nebezpečnou bakterií
Žena ze Slovenska zemřela po nákaze nebezpečnou bakterií listerie. Nakazila se po konzumaci sýrových nití, které koupila od pouličního prodejce. Kontrola následně odhalila, že muž prodával sýry nelegálně z kufru auta.
Žena ze Slovenska si naivně myslela, že si od pouličního prodejce kupuje místní lahůdku. Sýrové nitě. Krátce nato se u ní objevily vážné zdravotní potíže.
Nebezpečná bakterie
Po konzumaci sýra se nakazila nebezpečnou bakterií Listeria monocytogenes, která může způsobit závažné infekce. Její stav se rapidně zhoršoval, a proto musela být převezena do Fakultní nemocnice v Žilině. Ani přes intenzivní péči zdravotníků se ji nepodařilo zachránit.
„Můžeme potvrdit, že pacientka byla hospitalizována v žilinské nemocnici. I přes velké úsilí našich zdravotníků se ji však vzhledem k jejímu celkovému zdravotnímu stavu a nepříznivému působení této bakterie bohužel nepodařilo zachránit,“ citoval mluvčí nemocnice deník Nový čas.
Prodával z kufru
Případ okamžitě začala prověřovat veterinární správa. Vyšlo najevo, že žena si sýr koupila od polského prodejce, který nabízel výrobky přímo z kufru osobního auta zaparkovaného před kostelem v obci Lutiše. Slovo hygiena pro něj bylo cizí slovo a porušil snad všechny předpisy, které mohl.
Neměl potřebná povolení, zákazníkům nevydával účtenky a sýry skladoval v plastových přepravkách a chladicích boxech převážených v autě. Laboratorní testy následně potvrdily přítomnost bakterie Listeria monocytogenes také v dalších odebraných vzorcích sýrů. Veterinární správa proto okamžitě zakázala další prodej a nařídila stažení všech výrobků z trhu.
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