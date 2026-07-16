Temné stopy – Orlík, 4. díl: Echo z podsvětí. Jak vyšetřovatelé dva roky skládali mozaiku

Temné stopy: Orlické vraždy - 4. díl
Temné stopy: Orlické vraždy - 4. díl
Někdejší vyšetřovatel Jan Štoček v Epicentru Blesku
Takhle se o incidentu psalo 21. července 1995.
Pět týdnů strávili potápěči s kriminalisty na pontonu a jeden ponor střídal druhý. Prohledali skoro 70 procent přehrady Orlík a našli tři zavražděné.
Autor: Můj Blesk - 
16. července 2026
05:00

Vyšetřování orlických vražd je v kriminalistických kruzích považováno za jeden z velkých úspěchů české policie 90. let. Dnešní díl popisuje, jak se policisté postupně dostávali k důkazům proti gangu, který roky prováděl trestnou činnost beze stopy. Vycházíme z pozdějších rozhovorů s hlavními vyšetřovateli Janem Štočkem a Františkem Havlovičem a z toho, co o svém postupu policie v průběhu let zveřejnila. Forenzní část orlické kauzy patří k nejdůležitějším a zároveň nejméně mediálně známým aspektům celého případu. Bez práce soudních lékařů a forenzních specialistů by se obžaloba opírala jen o výpovědi a indicie.

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KLÍČOVÉ MOMENTY

  • Začátek roku 1994  Pražský detektiv Jan Štoček poprvé slyší o případu od kolegů z Ústí nad Labem a Liberce. Začíná dvouleté shromažďování a třídění důkazů.
  • 1994–1995  První hmatatelnou stopou je krev zavražděného podnikatele Aleše Katovského v autě, které Kopáč prodal do autobazaru. Z podsvětí přicházejí informace o tělech na dně přehrady.
  • Léto 1995  Echo od informátora navede policii na Orlík. Záznamy z půjčovny aut o najetých kilometrech potvrdí lokalitu pod Žďákovským mostem.
  • Červenec–září 1995  Nalezení těl v přehradě. Forenzní experti zahajují identifikaci tělesných pozůstatků z prostředí, jaké česká kriminalistika do té doby neznala.
  • 1996–1997  Soudní řízení. Forenzní důkazy se stávají pilířem obžaloby. Čtyřměsíční proces vyvrcholí 18. dubna 1997 rozsudky.

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