Temné stopy – Orlík, 4. díl: Echo z podsvětí. Jak vyšetřovatelé dva roky skládali mozaiku
Vyšetřování orlických vražd je v kriminalistických kruzích považováno za jeden z velkých úspěchů české policie 90. let. Dnešní díl popisuje, jak se policisté postupně dostávali k důkazům proti gangu, který roky prováděl trestnou činnost beze stopy. Vycházíme z pozdějších rozhovorů s hlavními vyšetřovateli Janem Štočkem a Františkem Havlovičem a z toho, co o svém postupu policie v průběhu let zveřejnila. Forenzní část orlické kauzy patří k nejdůležitějším a zároveň nejméně mediálně známým aspektům celého případu. Bez práce soudních lékařů a forenzních specialistů by se obžaloba opírala jen o výpovědi a indicie.
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KLÍČOVÉ MOMENTY
- Začátek roku 1994 Pražský detektiv Jan Štoček poprvé slyší o případu od kolegů z Ústí nad Labem a Liberce. Začíná dvouleté shromažďování a třídění důkazů.
- 1994–1995 První hmatatelnou stopou je krev zavražděného podnikatele Aleše Katovského v autě, které Kopáč prodal do autobazaru. Z podsvětí přicházejí informace o tělech na dně přehrady.
- Léto 1995 Echo od informátora navede policii na Orlík. Záznamy z půjčovny aut o najetých kilometrech potvrdí lokalitu pod Žďákovským mostem.
- Červenec–září 1995 Nalezení těl v přehradě. Forenzní experti zahajují identifikaci tělesných pozůstatků z prostředí, jaké česká kriminalistika do té doby neznala.
- 1996–1997 Soudní řízení. Forenzní důkazy se stávají pilířem obžaloby. Čtyřměsíční proces vyvrcholí 18. dubna 1997 rozsudky.
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