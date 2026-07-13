Slovák v Bibione zemřel při koupání v moři! Manželka utrpěla z šoku infarkt

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Jednu z dívek, které smetla vlna do moře, transportoval vrtulník do nemocnice. Tam o pár dní později zemřela. Druhá zemřela přímo na místě.
Zdroj: Facebook
Tragická událost zasáhla oblíbené italské letovisko Bibione. Slovenský turista zemřel při koupání v moři, když ho postihla náhlá zdravotní indispozice. Jeho manželka v šoku utrpěla infarkt a do péče záchranářů se krátce nato dostal i jejich společný známý.
Na pláži v oblíbeném italském letovisku Bibione došlo v sobotu 11. července k nepředstavitelné tragédii. Turista (†77) ze Slovenska si šel zaplavat do moře, když ho náhle postihla zdravotní indispozice.
Na místo okamžitě vyrazily záchranné složky a kvůli vážnosti situace byl přivolán také vrtulník. Přes veškerou snahu zdravotníků a dlouhotrvající resuscitaci se muže zachránit nepodařilo. Lékaři nakonec museli konstatovat smrt.
Pohled na bezvládné tělo manžela byl pro jeho ženu natolik traumatizující, že se přímo na pláži zhroutila. Podle deníku Corriere del Veneto utrpěla v důsledku obrovského šoku infarkt. Záchranáři jí poskytli první pomoc a následně ji převezli do nemocnice.
Drama tím ale neskončilo. Krátce poté se zhroutil další Slovák (70), který měl být rodinným známým zemřelého. I on skončil v péči zdravotníků.
Italský deník upozorňuje, že na pobřeží regionu Benátsko přibývá od začátku letní sezony podobných tragédií. Zdravotních kolapsů i úmrtí je prý více než obvykle. To může mít souvislost s úmornými vedry a prudkými změnami počasí.
Jestli nebyli pojištění, tak se nedoplatí. No, takovou dovolenou nechce zažít opravdu nikdo.