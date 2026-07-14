Cestujícího Ryanairu málem vysál podtlak: Co rozbilo okénko? Záběry ukázaly poškozený motor

Poškozený motor mohl podle záběrů souviset s rozbitým okénkem.
Poškozený motor mohl podle záběrů souviset s rozbitým okénkem.
Okénko letadla se rozbilo krátce po startu.
Okénko letadla se rozbilo krátce po startu.
Okénko letadla se rozbilo krátce po startu.
Autor: Štěpánka Grofová - 
14. července 2026
09:44

Vyšetřovatelé pokračují v objasňování dramatického incidentu na palubě letounu společnosti Ryanair, při němž rozbité okénko málem vysálo cestujícího z letadla. Nové záběry ukazují vážně poškozený motor a vyvolaly otázky, zda právě jeho části neprorazily okno. Příčinu mimořádné události ale zatím žádný z úřadů nepotvrdil.

Krátce po startu letu z řecké Soluně do německého Memmingenu se ozvala silná rána. V kabině náhle klesl tlak, ze stropních panelů se spustily kyslíkové masky a jedno z okének se roztříštilo. Jednašedesátiletého Srba sedícího u okna podtlak částečně vtáhl ven. Spolucestující i jeho manželka ho na poslední chvíli vytáhli zpět do kabiny.

Po nouzové situaci pilot let přerušil a zamířil zpět do Soluně. Přibližně hodinu po startu letadlo bezpečně přistálo. Zraněný cestující utrpěl poranění krku a ramene i několik odřenin a převezli ho do nemocnice. Ostatní pasažéři později pokračovali do Německa náhradním letadlem společnosti Ryanair.

Pozornost vyšetřovatelů se nyní soustředí na pravý motor letounu. Na sociálních sítích se objevila videa zachycující velký otvor v jeho krytu i poškozené lopatky ventilátoru. Podle některých záběrů jedna z nich zřejmě zcela chybí. Objevily se proto spekulace, že právě úlomky z motoru mohly prorazit okénko nad ním.

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Poškozený motor mohl podle záběrů souviset s rozbitým okénkem.
Zdroj: X/@Fahadnaimb

Vyšetřování pomáhají i američtí experti

Do vyšetřování se zapojil také americký Národní úřad pro bezpečnost v dopravě (NTSB). Důvodem je, že Boeing 737-800 je letoun americké výroby a podle mezinárodních pravidel se na objasňování podobných nehod podílí i stát výrobce. Hlavní slovo ale mají odborníci z úřadu pro vyšetřování leteckých nehod Severní Makedonie. Incident se totiž odehrál právě v tamním vzdušném prostoru. NTSB do případu vyslal svého vyšetřovatele, který bude s místními úřady spolupracovat.

Američané uvedli, že podle dosud shromážděných informací se letoun vracel kvůli problému s pravým motorem a následné ztrátě tlaku v kabině. Zda spolu obě události skutečně souvisejí, ale zatím není jasné. Odpověď má přinést pokračující vyšetřování, píše deník Bild.

Zatím žádná z vyšetřujících institucí příčinu oficiálně nepotvrdila.

Poškozený motor mohl podle záběrů souviset s rozbitým okénkem.
Poškozený motor mohl podle záběrů souviset s rozbitým okénkem.
Okénko letadla se rozbilo krátce po startu.
Okénko letadla se rozbilo krátce po startu.
Okénko letadla se rozbilo krátce po startu.

Témata:
letadlopasažérvyšetřovánícestujícípodtlakrozbité okénkoNěmeckoBoeingRyanairSeverní MakedonieSoluňMemmingen
Štěpánka Grofová
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Kapsa Kapsik ( 14. července 2026 10:18 )

A jak si predstavujete, ze podtlak mohl okénkem 30x20 cm. "skoro" vysát dospēlého chlapa??

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