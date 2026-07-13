Hasiči hledají svědky požáru skladu ve Zlíně: Každý detail je důležitý!

Chlazení sutin po požáru skladu ve Zlíně
Chlazení sutin po požáru skladu ve Zlíně
Chlazení sutin po požáru skladu ve Zlíně
Hasiči pokračují v likvidaci následků ničivého požáru ve Zlíně.
Obraz totální zkázy po požáru ve Zlíně
Autor: Nicole Kučerová, ČTK - 
13. července 2026
10:16

Po obrovském požáru skladové haly ve Zlíně hasiči prosí veřejnost o pomoc. Zatímco sutiny budovy stále prolévají vodou, snaží se ničivý požár objasnit. Zveřejnili výzvu, aby každý, kdo má fotografie, videa, něco viděl nebo má informace o budově, kontaktoval komisaře.

Ve čtvrtek 9. července v ranních hodinách vypukl rozsáhlý požár v bývalém baťovském areálu v centru Zlína. Škoda se zatím vyšplhala na stovky milionů korun a zasáhla hned několik známých značek, jako je Alpine Pro a Vasky.

Čtyři dny po výjezdu jsou hasiči stále na místě a prolévají sutiny vodou. Likvidace požáru dosud vyhlášena nebyla, řekl ČTK mluvčí krajských hasičů Pavel Řezníček. Nyní zasahuje šest jednotek hasičů. Ulice v blízkosti budovy, ve které byly zejména sklady a kanceláře, zůstávají pro veřejnost uzavřené a lidem žijícím v okolí je doporučeno nevětrat.

Současně se rozjelo vyšetřování příčin vzniku požáru. Hasiči vydali výzvu veřejnosti. „Obracíme se na občany s prosbou o pomoc při objasňování příčin požáru 34. budovy areálu bývalého Svitu,“ sdělili. Při pátrání nejvíce pomohou jakékoliv fotografie a videa zachycující situaci těsně před vznikem požáru nebo jeho první projevy, dále očitá svědectví a registrace něčeho neobvyklého v okolí budovy, co by s požárem mohlo souviset. V neposlední řadě jsou pro hasiče důležité informace k budově nebo poznatky, které by mohly být při vyšetřování přínosné.

Pokud máte jakékoliv informace, kontaktujte hasiče na telefonním čísle 950 670 313 nebo na emailové adrese david.polcak@hzscr.cz. „Každý detail je důležitý! Děkujeme za spolupráci,“ uzavřeli hasiči.

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Chlazení sutin po požáru ve zlínském skladu
Zdroj: HZS Zlínského kraje
Chlazení sutin po požáru skladu ve Zlíně
Chlazení sutin po požáru skladu ve Zlíně
Chlazení sutin po požáru skladu ve Zlíně
Hasiči pokračují v likvidaci následků ničivého požáru ve Zlíně.
Obraz totální zkázy po požáru ve Zlíně

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oheňhasičivyšetřovánískladsvědcikomisařsvědectvísutinypožárZlínSvitALPINE PRO
Nicole Kučerová
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