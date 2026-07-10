První letošní miminko v babyboxu: Novorozeného chlapečka našli v Kolíně
Do babyboxu v kolínské nemocnici v pátek 10. července někdo odložil chlapce, je v pořádku. ČTK o tom informoval zakladatel babyboxů Ludvík Hess. Chlapec je prvním odloženým dítětem v letošním roce a pátým dítětem odloženým do babyboxu v kolínské nemocnici. První babybox byl v Česku zprovozněn v roce 2005, od té doby v nich zdravotníci našli 283 dětí, z toho 130 kluků a 153 holek.
Hess uvedl, že chlapec dostal jméno Libor. „Jméno nese podle ředitele Schott ČR Lanškroun Ing. Libora Peichla, jež je opakovaným velkorysým dárcem. Chlapeček měl na sobě modrobílé dupačky a dudlík. Ihned byl přemístěn na JIP, kde mi vlídná a vstřícná doktorka řekla, že je v pořádku,“ sdělil Hess.
Babybox je v podstatě novorozenecký inkubátor přístupný z vnější strany budovy. V okamžiku, kdy je do něj vloženo dítě, zapne se vyhřívání, ventilace a s mírnou prodlevou i alarm, který upozorní personál. Schránky jsou umístěny tak, aby se lidé nemuseli bát, že je při odkládání dítěte někdo překvapí.
Cílem babyboxů je předejít ohrožení zdraví a životů nechtěných dětí. Schránky ale mají také kritiky, kteří tvrdí, že odporují některým článkům Úmluvy o právech dítěte, například právu na jméno, totožnost, státní příslušnost a právu znát své rodiče.
V Česku bylo dosud zřízeno 93 babyboxů, zatím poslední letos v dubnu v nemocnici v Sušici. Další se chystá v nemocnici v Tišnově, otevřen by měl být na konci září, dodal Hess.
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