Obří požár ve Zlíně lokalizován! Velitel zásahu pro Blesk: Hasiči viděli jen stěnu z dýmu
Jedna z nejikoničtějších staveb Zlína, budova 34 v areálu bývalého Svitu, je minulostí. Majitel připustil, že zachránit nepůjde. V boji s plameny nasazovalo životy 300 hasičů, přesto se objevila kritika, proč nezasahovali i zevnitř budovy.
Hořet začalo ve čtvrtek ráno, v akci byli muži ze 40 jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů, vyhlášen byl nejvyšší stupeň poplachu. Až po 22. hodině se podařilo požár lokalizovat a stupeň snížit na třetí. V pátek večer pak hasiči situaci vyhodnotili jako natolik stabilní, že poplach snížili ještě na druhý stupeň.
„Pokračujeme v ochlazování budovy, která má stále okolo 200 stupňů. Ráno nad požářištěm opět létal policejní vrtulník s bambi vakem a udělal 25 shozů. Pokračovat bude odpoledne. Snažíme se tak snížit zatížení okolí kouřem, který se dále vyvíjí,“ popsal včera dopoledne velitel zásahu Zdeněk Otrusina.
Problém přineslo zborcení stavby. „Z pod sutin to nejsme bohužel schopni uhasit,“ vysvětlil s tím, že voda po kusech betonu stéká a pod něj, kde hoří, ji dostávají těžko. „Budeme tu určitě do pondělí, pak se uvidí,“ řekl.
K výtkám, že v jednu chvíli přestali zasahovat, uvedl: „Není to pravda. Byli jsme uvnitř skoro hodinu. Když začal být velký žár a začala praskat stěna, chlapy jsme stáhli. Hrozilo nebezpečí, že by tam zůstali!“ Díky velitelskému rozhodnutí nebyl nikdo ze zasahujících ani civilistů zraněn.
12 kilometrů
Chlapi pak pokračovali v zásahu z výškové techniky. „Dovedete si představit, co bylo před nimi? Měli před sebou černou stěnu z dýmu, z níž vylétávaly ohořelé kusy vybavení a uskladněných věcí,“ vysvětlil.
Komínový efekt byl neskutečně silný. Ohořelé faktury a kusy uskladněných knížek a další věci nalézají lidé až ve 12 km vzdáleném Provodově. V centru města dopadly na střechu univerzity a pošty, naštěstí byly včas uhašeny.
My se nevzdáme
Při katastrofě přišla společnost Equator Cycling o vše. V budově měla veškeré zázemí. „Zůstala nám jen značka,“ říkají zaměstnanci.
„Požár zničil budovu, kde jsme sídlili, spolu s ní zmizela naše kola, rámy, sklad, kanceláře, vybavení i roky práce,“ posteskli si pracovníci firmy, která se soustředila na prodej kol a zakázkovou výrobu titanových i karbonových bicyklů.
Doplnili i vzkaz naděje: „Požár nám neodnesl chuť tvořit, zkušenosti ani lidi, kteří Equator budovali. Kola jde znovu vyrobit. My se nevzdáváme, jen bude chvíli trvat, než znovu šlápneme do pedálů. Držte nám palce.“
Majetek ztratili i jiní
Alpine Pro: Prodejce sportovního vybavení vyčíslil škodu na půl miliardy. „Pojištění jsme byli, určitě to ale nepokryje vše,“ řekl majitel Václav Hrbek.
Vasky: Výrobci obuvi shořel jediný sklad a v něm okolo 70 tisíc párů bot až za 180 milionů.
Zásilkovna: „Měli jsme tam depo, zůstalo tam devět tisíc zásilek. Jsme v kontaktu se zákazníky, kteří o balíčky přišli,“ sdělil mluvčí Ondřej Luštinec.
Nadace Tomáše Bati: Přišla o 30 tisíc knih, sklad měla v plánu v těchto dnech stěhovat.
Majitel budovy, společnost Cream Group: V roce 2027 se měla rekonstruovat
„Budovu se nepodařilo zachránit, jeví se, že ji bude nutné zbourat. Byla připravena na kompletní rekonstrukci. Začít měla v roce 2027. Vzniknout z ní měl multifunkční dům s komerčními i bytovými prostory. Tímto se ale vše mění. Na obnově musíme začít pracovat od začátku,“ řekl Blesku Marcel Schmidt z marketingu společnosti Cream Group, která je majitelem i okolních pozemků, kde měla být zahájena výstavba areálu Fabrika. Což má být kombinace komerčních a sportovních prostor.
„Fabriku nemá smysl nyní řešit. Čekáme na převzetí budovy a pak se začne vyčíslovat škoda. Naše firma měla sídlo v posledním, 11. patře, řešíme základní fungování firmy,“ dodal Schmidt.
Cream Group má pro výstavbu Fabriky stavební povolení. V roce 2014 byly v místě zbořeny tovární budovy 24, 25 a 26. Všechny tři objekty byly podle společnosti v havarijním stavu. Někteří lidé ve Zlíně demolici kritizovali a preferovali rekonstrukci.
Jak se hledá ohnisko zkázy?
Požár je lokalizovaný, práce vyšetřovatelů začnou po vychladnutí trosek. Proč plameny vyšlehly? Šlo o nehodu, či úmysl? K hledání příčiny využívají experti vše, co jim může napovědět – svědky, kamerové záznamy z místa i okolí, odborné rozbory a speciálně vycvičené psy.
„Nejdříve si místo prohlédneme a zjistíme všechny dostupné informace. Vyslechneme lidi, prověříme záznamy a spolupracujeme s policií. Pak následuje detailní ohledání, při kterém zkoumáme například ohořelé konstrukce nebo elektroinstalaci. Pokud ani to nestačí, odebírají se chemické či elektrické stopy k odborným expertizám,“ popsal vyšetřovatel požárů Lukáš Kotala.
Při podezření na úmyslně založený požár jsou nejlepšími detektivy psi vycvičení na vyhledávání akcelerantů hoření.
Jak se ale postupuje v případech, jako je Zlín, kde se jedenáctipodlažní budova sesypala jako domeček z karet? Jak poznat, ve kterém patře závada na elektroinstalaci nastala, nebo tam někdo například rozlil hořlavou látku?
U objektů, kde hrozí zřícení, se podle Kotaly nasazují drony a speciální kamery, které místo mapují už před zborcením. Přesně tak se postupovalo i v případě zkázy budovy 34. „Pomáhá nám to zjistit stav uvnitř, najít možné stopy,“ doplňuje expert.
Kdy se (ne)dozvíme příčinu?
Na to není podle Kotaly jasná odpověď. „U takových požárů, jako je tento, to může být od několika dní až do několika měsíců. Je složité najít přímo ohnisko, zvlášť když se budova zřítí. Pokud to bude trvat měsíce, bude to především kvůli expertizám, ty trvají dlouho,“ říká vyšetřovatel požárů, a druhým dechem však dodává:
„Jsou i případy, kdy ani po provedení všech kroků příčinu jednoznačně nezjistíme. Pak pracujeme s několika možnými verzemi.“
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