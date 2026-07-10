Budovu 34 dohašují, příčina požáru neznámá: Obraz totální zkázy ve Zlíně!

Obraz totální zkázy po požáru ve Zlíně
Obraz totální zkázy po požáru ve Zlíně
Obraz totální zkázy po požáru ve Zlíně
Obraz totální zkázy po požáru ve Zlíně
Obraz totální zkázy po požáru ve Zlíně
Autor: ČTK, Dagmar Čechová - 
10. července 2026
09:46

Hasiči v noci lokalizovali rozsáhlý požár výškové budovy v továrním areálu ve Zlíně, dále se tedy už nešíří a mají jej pod kontrolou. Zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího, tedy čtvrtého, který vyhlašují jen při mimořádných událostech, na třetí. Hasební práce na místě pokračují, znovu bude pomáhat vrtulník, řekl ráno ČTK mluvčí krajských hasičů Pavel Řezníček. Při požáru se podle něj nikdo nezranil. Jeho příčina zatím není známá, stejně jako výše způsobených škod.

Budova číslo 34 s 11 nadzemními podlažími v někdejším baťovském továrním areálu začala hořet ve čtvrtek ráno. Postupně se na dvou místech zřítila, zůstává stát její necelá polovina. Hořet nejspíše začalo v devátém patře ve skladu obuvi společnosti Vasky. Odtamtud se požár rozšířili i do dalších pater a na střechu. „Celou noc probíhal monitoring pomocí dronů. Kontrolovaly se i okolní střechy. Žádné rozšíření požáru potvrzeno nebylo,“ uvedl mluvčí.

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Požár ve Zlíně "okem dronu"
Zdroj: HZK ZK

Hasiči, kterých se u požáru vystřídalo několik stovek, prolévají sutiny částečně zřícené budovy vodou. „Na místě zůstávají dobrovolné jednotky, byla tam celou noc i výšková technika. Voda se bere z Dřevnice, takže tam je zřízeno čerpací stanoviště. Aktuálně zahajuje činnost zase letecká služba, takže budeme pokračovat v leteckém hašení,“ dodal Řezníček.

Vrtulníky shazovaly vodu na požářiště i během čtvrtka. Kvůli riziku zřícení dalších částí budovy se k ní hasiči nesmějí přiblížit na méně než 70 metrů. Pokud nespadne i zbytek objektu sám, bude nutná demolice, vyplynulo z dřívějšího vyjádření hasičů.

Způsobené materiální škody budou vysoké, v budově byly sklady i kanceláře. Příčinu vzniku požáru budou zjišťovat policisté spolu s vyšetřovateli hasičů. Kdy budou moci požářiště začít ohledávat, není jasné, jelikož budova stále hoří. Policejní mluvčí Monika Kozumplíková se domnívá, že to bude možné nejdříve v pondělí. Zjišťování výše škody, kterou požár způsobil, podle ní zřejmě potrvá dlouho. „Vůbec si netroufám predikovat, kdy to bude. Bylo tam moc firem. Potrvá, než si to vyčíslí a než někdo vyčíslí škodu na budově,“ řekla dnes ČTK Kozumplíková.

Policie má podle ní zatím informace o odhadované škodě na uskladněné obuvi firmy Vasky za 60 až 80 milionů korun. Majitel a zakladatel společnosti Václav Staněk ČTK ve čtvrtek řekl, že ve skladu bylo zhruba 75.000 párů obuvi, oblečení i doplňků značek Vasky a Botas v prodejní hodnotě 150 až 180 milionů korun. Výroba se nachází jinde. Firma Alpine Pro, která obléká český olympijský tým, měla v objektu uskladněné zboží v hodnotě přesahující půl miliardy korun. Serveru Seznam Zprávy to ve čtvrtek řekl majitel společnosti Václav Hrbek. Ten na sociálních sítích uvedl, že ve skladu shořely kompletní zásoby aktuálních kolekcí i té připravované podzimní. Firma rovněž zastavila online prodej.

Budova byla postavena na přelomu 40. a 50. let minulého století jako centrální sklad obuvi. Vznikla na místě, které bylo za druhé světové války zasažené bombardováním.

Témata:
Seznam ZprávypožárOlympijské hryDruhá světová válkaVáclav StaněkDřevniceBOTASVaskyALPINE PRO
Dagmar Čechová
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Miloš Beránek ( 10. července 2026 11:12 )

Soudruh Sprinkler nebyl přítomen ?

Tomasj ( 10. července 2026 11:03 )

Ta druhá firma , prý přišla o zboží za 500 milionů. Tam je to všechno předražené, původem z Číny. To co koupíte v hypermrketu za 200 oni nabízejí za 2000. Je to vše stejná kvalita made in china

Jindřich Lacina ( 10. července 2026 10:50 )

mno... firma Vasky i s pohádkou o českých výrobcích a s naprosto předraženými cenami, je mi podezřelá už dlouho ! Vůbec bych se nedivil, kdyby šlo o pojistný podvod a narafičili/zapálili si to sami.... 😕

E M ( 10. července 2026 10:07 )

Podle mé hloupé hlavy je příčna v neúdržbě a nekontrole. Bejvávai - bezpečáci, kontroly ato všechno nynější majitelé odbourali. sorry

Casey Prince ( 10. července 2026 09:58 )

Konečně se může říkat válka 👏👏👏
A všichni víme co to pro Rus znamená ‼️‼️😏
Že by předzvěsti všech těch konspiračních teorii ?
🤔
🤨

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