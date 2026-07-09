Požár ve Zlíně: Hoří sklady firmy Vasky! Shořely boty v hodnotě 150 milionů
Ve skladu zlínské obuvnické firmy Vasky v bývalém baťovském průmyslovém areálu v centru Zlína, který ve čtvrtek ráno začal hořet, bylo zhruba 75.000 párů obuvi, oblečení i doplňků značek Vasky a Botas v prodejní hodnotě 150 až 180 milionů korun. Jde o jediný centrální sklad firmy Vasky. Zbyly jen boty, co jsou na prodejnách, řekl majitel a zakladatel společnosti Václav Staněk. Firma je podle něj pojištěná. Výroba se nachází jinde. Po poledni se zřítila část budovy a odpoledne následovalo zřícení další části objektu. Hrozí navíc, že se bude budova bortit i nadále, řekl mluvčí krajských hasičů Pavel Řezníček. Požár hasiči stále nemají pod kontrolou.
Ve skladu obuvi začalo podle policie hořet před 8:30. „Na místo přijeli hasiči i policisté, kteří společně evakuovali zpočátku asi stovku osob z devátého patra. V průběhu dne policisté z důvodu bezpečnosti rozhodli o evakuaci dalších budov, které jsou v bezprostřední blízkosti zasažené budovy. Požár se postupně rozšířil na celé patro a rozšiřuje se dál,“ uvedla Kozumplíková.
„Je to děsivé. Hoří nám sklad. Příčinu ani rozsah škod v tuto chvíli neznáme. Podle našich informací jsou všichni v pořádku. A to je nejdůležitější. Obrovské díky patří všem jednotkám hasičů, které na místě bojují s plameny. Jakmile budeme vědět víc, ozveme se. Myslete na nás a držte nám palce. Děkujeme za podporu,“ stojí na profilu firmy na sociálních sítích.
Okolí hořící budovy je uzavřeno. „Policisté vymezili bezpečný perimetr, kde se mohou pohybovat lidé, a zapáskovali okolí budovy, uzavřeli okolní ulice a řídí v místě dopravu. Kromě několika hlídek policistů z obvodního oddělení, pohotovostního a eskortního oddělení a dopravních policistů v místě požáru pracují také kriminalisté, kteří vyslýchají svědky, shromažďují veškeré dostupné informace a společně s vyšetřovateli hasičů budou zjišťovat příčinu vzniku požáru,“ uvedla Kozumplíková.
Policie vyzvala obyvatele města, aby se, pokud je to možné, nezdržovali v blízkosti požáru, neblokovali dopravu v továrním areálu a jeho okolí a dbali pokynů policistů i hasičů, kteří na místě pracují. „Pokud je to možné, místu se vyhněte,“ doplnila policejní mluvčí.
Požár si podle dosavadních informací záchranné služby nevyžádal žádné zranění. Hasiči doporučili obyvatelům v kilometrovém okruhu od hořící budovy, aby nevětrali. K požáru vyjela podle zástupců města chemická laboratoř, která bude měřit množství škodlivin v ovzduší.
Kvůli nestabilitě budovy je zásah velmi náročný. „Hasíme jen za pomocí výškové techniky, statik zakázal pohyb vevnitř v budově,“ popsal náčelník štábu hasičů Zlínského kraje Tomáš Svozil. K budově se podle jeho posudku nesmí nikdo přiblížit na 40 metrů.
„Aktuálně na místě zasahuje více než 40 jednotek hasičů, což je asi 300 zasahujících hasičů. Vlivem požáru došlo k částečné destrukci budovy, což nám teď hodně komplikuje samotný zásah. Hasební práce provádíme pomocí policejního vrtulníku s bambivakem, který přímo na budovu shazuje hasební vodu. Techniku jsme přeskupili do větší vzdálenosti, protože hrozí zřícení dalších částí budovy,“ řekl mluvčí hasičů Pavel Řezníček. Jak dlouho zásah hasičů potrvá, nechtěl odhadovat.
Odpoledne zřítila další, už druhá část hořící budovy v někdejším baťovském továrním areálu. Stále platí, že hasiči neevidují žádné zranění. Uvedli to na síti X. Část objektu se zbortila už po poledni.
Odhadovaná škoda na obuvi uskladněné v hořící budově v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně je podle policie 60 až 80 milionů korun. Další škoda bude na budově a jejím vybavení, řekla po poledni policejní mluvčí Monika Kozumplíková.
Majitel a zakladatel společnosti Václav Staněk řekl, že ve skladu bylo zhruba 75.000 párů obuvi, oblečení i doplňků značek Vasky a Botas v prodejní hodnotě 150 až 180 milionů korun. Výroba se nachází jinde. Firma je podle něj pojištěná. Společnost si letos připomněla deset let od založení, loňský obrat činil okolo 300 milionů korun.
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