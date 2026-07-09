Požár ve Zlíně: Hoří sklady firmy Vasky! Část budovy se zřítila

Požár skladů obuvi ve Zlíně (9.7.2026)
Požár skladů obuvi ve Zlíně (9.7.2026)
Ve Zlíně hoří sklad firmy Vasky.
Požár skladů obuvi ve Zlíně (9.7.2026)
Požár skladů obuvi ve Zlíně (9.7.2026)
Aktualizováno -
9. července 2026
13:31
Autor: ČTK - 
9. července 2026
12:28

Odhadovaná škoda na obuvi uskladněné v hořící budově v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně je 60 až 80 milionů korun. Další škoda bude na budově a jejím vybavení, řekla ve čtvrtek po poledni ČTK policejní mluvčí Monika Kozumplíková. V devátém patře výškové budovy číslo 34, kde má pronajatý sklad zlínská obuvnická firma Vasky, začalo hořet ráno. Hasiči dopoledne vyhlásili zvláštní stupeň poplachu a informovali, že část budovy se zřítila.

Ve skladu obuvi začalo podle policie hořet před 8:30. „Na místo přijeli hasiči i policisté, kteří společně evakuovali zpočátku asi stovku osob z devátého patra. V průběhu dne policisté z důvodu bezpečnosti rozhodli o evakuaci dalších budov, které jsou v bezprostřední blízkosti zasažené budovy. Požár se postupně rozšířil na celé patro a rozšiřuje se dál,“ uvedla Kozumplíková. V odpoledních hodinách hasiči informovali, že řást budovy se zřítila. Uvnitř nikdo nebyl a nikdo neutrpěl zranění.

„Je to děsivé. Hoří nám sklad. Příčinu ani rozsah škod v tuto chvíli neznáme. Podle našich informací jsou všichni v pořádku. A to je nejdůležitější. Obrovské díky patří všem jednotkám hasičů, které na místě bojují s plameny. Jakmile budeme vědět víc, ozveme se. Myslete na nás a držte nám palce. Děkujeme za podporu,“ stojí na profilu firmy na sociálních sítích.

Okolí hořící budovy je uzavřeno. „Policisté vymezili bezpečný perimetr, kde se mohou pohybovat lidé, a zapáskovali okolí budovy, uzavřeli okolní ulice a řídí v místě dopravu. Kromě několika hlídek policistů z obvodního oddělení, pohotovostního a eskortního oddělení a dopravních policistů v místě požáru pracují také kriminalisté, kteří vyslýchají svědky, shromažďují veškeré dostupné informace a společně s vyšetřovateli hasičů budou zjišťovat příčinu vzniku požáru,“ uvedla Kozumplíková.

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Požár skladu firmy Vasky ve Zlíně
Zdroj: Policie ČR/HZS

Policie vyzvala obyvatele města, aby se, pokud je to možné, nezdržovali v blízkosti požáru, neblokovali dopravu v továrním areálu a jeho okolí a dbali pokynů policistů i hasičů, kteří na místě pracují. „Pokud je to možné, místu se vyhněte,“ doplnila policejní mluvčí.

 

Požár si podle dosavadních informací záchranné služby nevyžádal žádné zranění. Hasiči doporučili obyvatelům v kilometrovém okruhu od hořící budovy, aby nevětrali. K požáru vyjela podle zástupců města chemická laboratoř, která bude měřit množství škodlivin v ovzduší.

Požár skladů obuvi ve Zlíně (9.7.2026)
Požár skladů obuvi ve Zlíně (9.7.2026)
Ve Zlíně hoří sklad firmy Vasky.
Požár skladů obuvi ve Zlíně (9.7.2026)
Požár skladů obuvi ve Zlíně (9.7.2026)

Témata:
požárZlínzdravotnická záchranná službatechnikaVaskystadion Letná
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