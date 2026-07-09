Požár ve Zlíně: Hoří sklady firmy Vasky! Část budovy se zřítila
Odhadovaná škoda na obuvi uskladněné v hořící budově v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně je 60 až 80 milionů korun. Další škoda bude na budově a jejím vybavení, řekla ve čtvrtek po poledni ČTK policejní mluvčí Monika Kozumplíková. V devátém patře výškové budovy číslo 34, kde má pronajatý sklad zlínská obuvnická firma Vasky, začalo hořet ráno. Hasiči dopoledne vyhlásili zvláštní stupeň poplachu a informovali, že část budovy se zřítila.
Ve skladu obuvi začalo podle policie hořet před 8:30. „Na místo přijeli hasiči i policisté, kteří společně evakuovali zpočátku asi stovku osob z devátého patra. V průběhu dne policisté z důvodu bezpečnosti rozhodli o evakuaci dalších budov, které jsou v bezprostřední blízkosti zasažené budovy. Požár se postupně rozšířil na celé patro a rozšiřuje se dál,“ uvedla Kozumplíková. V odpoledních hodinách hasiči informovali, že řást budovy se zřítila. Uvnitř nikdo nebyl a nikdo neutrpěl zranění.
„Je to děsivé. Hoří nám sklad. Příčinu ani rozsah škod v tuto chvíli neznáme. Podle našich informací jsou všichni v pořádku. A to je nejdůležitější. Obrovské díky patří všem jednotkám hasičů, které na místě bojují s plameny. Jakmile budeme vědět víc, ozveme se. Myslete na nás a držte nám palce. Děkujeme za podporu,“ stojí na profilu firmy na sociálních sítích.
Okolí hořící budovy je uzavřeno. „Policisté vymezili bezpečný perimetr, kde se mohou pohybovat lidé, a zapáskovali okolí budovy, uzavřeli okolní ulice a řídí v místě dopravu. Kromě několika hlídek policistů z obvodního oddělení, pohotovostního a eskortního oddělení a dopravních policistů v místě požáru pracují také kriminalisté, kteří vyslýchají svědky, shromažďují veškeré dostupné informace a společně s vyšetřovateli hasičů budou zjišťovat příčinu vzniku požáru,“ uvedla Kozumplíková.
Policie vyzvala obyvatele města, aby se, pokud je to možné, nezdržovali v blízkosti požáru, neblokovali dopravu v továrním areálu a jeho okolí a dbali pokynů policistů i hasičů, kteří na místě pracují. „Pokud je to možné, místu se vyhněte,“ doplnila policejní mluvčí.
Požár si podle dosavadních informací záchranné služby nevyžádal žádné zranění. Hasiči doporučili obyvatelům v kilometrovém okruhu od hořící budovy, aby nevětrali. K požáru vyjela podle zástupců města chemická laboratoř, která bude měřit množství škodlivin v ovzduší.
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