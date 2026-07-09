Policie šetří otřesný případ kanibalismu: Matka zabila synka (†4) a pak mu snědla ruku?!
Znepokojující případ mrtvého chlapečka (†4) vyšetřuje australská policie. Po mnoha stížnostech na matku dítěte ho vyšetřovatelé našli doma mrtvého. Na ruce měl navíc zvláštní poranění. Matku obviněnou z vraždy podezírají z kanibalismu!
Australská policie vyšetřuje abnormálně znepokojivý případ. Poté, co matka (32) kvůli pobírání dávek sama dorazila na policii, spustila bezpečnostní jednotka rozsáhlé vyšetřování. Nikdo nečekal, co v domě ženy najde.
V sobotních odpoledních hodinách, 4. července, policisté v domě ve městě Wyong našli tělo malého chlapečka (†4). Podle serveru 9News byl údajně už několik dní mrtvý. Zároveň měl zvláštním způsobem poraněnou ruku. Vyšetřovatelé matku dítěte podezírají z kanibalismu! Provedli jí výtěry dutiny ústní a odběr vzorků zpoza nehtů, uvedl server New York Post. Nyní čekají na výsledky z laboratoře, které domněnku mohou potvrdit.
Ať už do případu byl zahrnut kanibalismus nebo ne, vyšetřovatelé ženu obvinili z vraždy. Už v minulosti na její rodinu obdrželi řadu stížností. Poslední zprávu přijali 18 měsíců před vraždou, informoval web ABC News. Matka se s dítětem do domu v pronájmu měla nastěhovat po období plném násilí ze strany bývalého partnera.
Více než 40 místních se sešlo, aby se za chlapečka pomodlilo a uctilo jeho památku. Dům obklopil nespočet plyšových medvídků a balónků. „Jako máma mluvící za téměř celou komunitu vím jistě, že to naprosto zničilo spoustu lidí,“ pronesla organizátorka akce. „Odpočívej v pokoji, krásný chlapče. Zanechal jsi stopu v každém členovi této komunity,“ vzkázala do nebe. Sama vyrůstala jen pár domů od místa tragédie.
Policie případ nadále vyšetřuje a snaží se odhalit okolnosti znepokojivé vraždy. „Chceme pochopit, jestli se něco dalo udělat jinak, abychom dokázali zvýšit bezpečnost,“ vyjádřila se pro server The Guardian ministryně pro rodiny a komunity, Kate Washingtonová.
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