Policie šetří otřesný případ kanibalismu: Matka zabila synka (†4) a pak mu snědla ruku?!

Vyšetřování vraždy chlapečka (†4) v australském Wyongu
Vyšetřování vraždy chlapečka (†4) v australském Wyongu
Místní vzpomínají na zavražděného chlapečka (†4)
Místní vzpomínají na zavražděného chlapečka (†4)
Vyšetřování vraždy chlapečka (†4) v australském Wyongu
Autor: Nicole Kučerová - 
9. července 2026
15:20

Znepokojující případ mrtvého chlapečka (†4) vyšetřuje australská policie. Po mnoha stížnostech na matku dítěte ho vyšetřovatelé našli doma mrtvého. Na ruce měl navíc zvláštní poranění. Matku obviněnou z vraždy podezírají z kanibalismu!

Australská policie vyšetřuje abnormálně znepokojivý případ. Poté, co matka (32) kvůli pobírání dávek sama dorazila na policii, spustila bezpečnostní jednotka rozsáhlé vyšetřování. Nikdo nečekal, co v domě ženy najde.

V sobotních odpoledních hodinách, 4. července, policisté v domě ve městě Wyong našli tělo malého chlapečka (†4). Podle serveru 9News byl údajně už několik dní mrtvý. Zároveň měl zvláštním způsobem poraněnou ruku. Vyšetřovatelé matku dítěte podezírají z kanibalismu! Provedli jí výtěry dutiny ústní a odběr vzorků zpoza nehtů, uvedl server New York Post. Nyní čekají na výsledky z laboratoře, které domněnku mohou potvrdit.

Ať už do případu byl zahrnut kanibalismus nebo ne, vyšetřovatelé ženu obvinili z vraždy. Už v minulosti na její rodinu obdrželi řadu stížností. Poslední zprávu přijali 18 měsíců před vraždou, informoval web ABC News. Matka se s dítětem do domu v pronájmu měla nastěhovat po období plném násilí ze strany bývalého partnera.

Více než 40 místních se sešlo, aby se za chlapečka pomodlilo a uctilo jeho památku. Dům obklopil nespočet plyšových medvídků a balónků. „Jako máma mluvící za téměř celou komunitu vím jistě, že to naprosto zničilo spoustu lidí,“ pronesla organizátorka akce. „Odpočívej v pokoji, krásný chlapče. Zanechal jsi stopu v každém členovi této komunity,“ vzkázala do nebe. Sama vyrůstala jen pár domů od místa tragédie.

Policie případ nadále vyšetřuje a snaží se odhalit okolnosti znepokojivé vraždy. „Chceme pochopit, jestli se něco dalo udělat jinak, abychom dokázali zvýšit bezpečnost,“ vyjádřila se pro server The Guardian ministryně pro rodiny a komunity, Kate Washingtonová.

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Vražda bezdomovce
Vyšetřování vraždy chlapečka (†4) v australském Wyongu
Vyšetřování vraždy chlapečka (†4) v australském Wyongu
Místní vzpomínají na zavražděného chlapečka (†4)
Místní vzpomínají na zavražděného chlapečka (†4)
Vyšetřování vraždy chlapečka (†4) v australském Wyongu

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Nicole Kučerová
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