Temné stopy – Orlík, 3. díl: Gang pěti. Kopáč z URNA, „Mimísek“ Černý a Kuna, který zabil vlastní matku

Temné stopy: Orlické vraždy - 3. díl
Temné stopy: Orlické vraždy - 3. díl
Karel Kopáč
Karel Kopáč u soudu
Ludvík Černý
Autor: Můj Blesk - 
9. července 2026
05:00

V předchozích dílech jsme se seznámili s nálezem sudů a s jejich děsivým obsahem i dalšími oběťmi tzv. orlických vrahů. Dnes se podíváme na druhou stranu – na lidi, kteří jiné připravovali o život. Čtyři muži a jedna žena. Bývalý policista, vekslák s tváří dítěte, muž, který nechal zavraždit vlastní matku, podvodník a sestra jednoho z nich. Vraždili pro peníze a jiné cennosti i nemovitý majetek. 

Pokud jste nestihli předchozí díly, najdete je zde.

KLÍČOVÉ MOMENTY

  • Počátek 90. let  V posilovně Tyran v Praze-Podolí se Karel Kopáč a Vladimír Kuna, kteří se znají od dětství, setkávají s Ludvíkem Černým. Všichni tři mají zálibu ve zbraních a rádi by snadno přišli k penězům.
  • 1991  Rovněž v podolské posilovně se Kopáč seznamuje s podnikatelem Katovským, první obětí gangu.
  • 1992–1993  Čtyři další vraždy, jejichž vykonavatelem je vždy Ludvík Černý. Ve stejném období se pokusil minimálně ještě o jednu další a možná stojí i za jinými podobnými zločiny.
  • Podzim 1992  Karel Kopáč s Petrem Chodounským zakládají firmu a spřádají plány na vytvoření podniku poskytujícího mimo jiné erotické služby.
  • Leden 1993  Petr Chodounský s Karlem Kopáčem a Vladimírem Kunou podvodnou směnou peněz získají zhruba 600 000 korun (20 000 dolarů).
  • 1994  Kopáč zůstává po poranění míchy při autonehodě upoutaný na invalidní vozík. I z tohoto důvodu patrně bude posléze ochotněji spolupracovat s policií.

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