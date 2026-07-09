Temné stopy – Orlík, 3. díl: Gang pěti. Kopáč z URNA, „Mimísek“ Černý a Kuna, který zabil vlastní matku
V předchozích dílech jsme se seznámili s nálezem sudů a s jejich děsivým obsahem i dalšími oběťmi tzv. orlických vrahů. Dnes se podíváme na druhou stranu – na lidi, kteří jiné připravovali o život. Čtyři muži a jedna žena. Bývalý policista, vekslák s tváří dítěte, muž, který nechal zavraždit vlastní matku, podvodník a sestra jednoho z nich. Vraždili pro peníze a jiné cennosti i nemovitý majetek.
Pokud jste nestihli předchozí díly, najdete je zde.
KLÍČOVÉ MOMENTY
- Počátek 90. let V posilovně Tyran v Praze-Podolí se Karel Kopáč a Vladimír Kuna, kteří se znají od dětství, setkávají s Ludvíkem Černým. Všichni tři mají zálibu ve zbraních a rádi by snadno přišli k penězům.
- 1991 Rovněž v podolské posilovně se Kopáč seznamuje s podnikatelem Katovským, první obětí gangu.
- 1992–1993 Čtyři další vraždy, jejichž vykonavatelem je vždy Ludvík Černý. Ve stejném období se pokusil minimálně ještě o jednu další a možná stojí i za jinými podobnými zločiny.
- Podzim 1992 Karel Kopáč s Petrem Chodounským zakládají firmu a spřádají plány na vytvoření podniku poskytujícího mimo jiné erotické služby.
- Leden 1993 Petr Chodounský s Karlem Kopáčem a Vladimírem Kunou podvodnou směnou peněz získají zhruba 600 000 korun (20 000 dolarů).
- 1994 Kopáč zůstává po poranění míchy při autonehodě upoutaný na invalidní vozík. I z tohoto důvodu patrně bude posléze ochotněji spolupracovat s policií.
Dočtěte zadarmo celý článek
Pokračovat ve čtení snadno můžete po registraci do Mého Blesku.
- Registrace do Mého Blesku je zcela zdarma.
- Získáte přístup k veškerému obsahu Blesku.
- Užijete si soutěže o ceny, slevy a exkluzivní výhody.
Účet už mám Přihlásit e-mailem
Témata:
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.