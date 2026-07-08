Požár na Trutnovsku má nečekaného viníka: Způsobil ho hlemýžď

Požár rozvodové skříně podle hasičů způsobil hlemýžď!
Požár rozvodové skříně podle hasičů způsobil hlemýžď!
Hasiči viníka na facebooku vtipně ztvárnili
Za požárem rozvodové skříně prý byl zkrat právě tělíčkem šneka
Při příjezdu na místo už naštěstí rozvodna nehořela
Autor: ČTK - 
8. července 2026
10:30

Požár rozvodné skříně u roubenky v Horním Maršově na Trutnovsku, k němuž v úterý vyjely dvě jednotky hasičů, má nečekaného viníka. Způsobil ho elektrický zkrat těla hlemýždě zahradního, kterého hasiči objevili spolu s dalšími mrtvými i živými hlemýždi a slimáky uvnitř rozvaděče. 

Královéhradečtí hasiči o události informovali na facebooku. Hasiči vyjeli do Horního Maršova po oznámení, že z rozvodné skříně se ozývají rány připomínající výbuchy. „Po příjezdu první jednotky už z rozvodné skříně vycházel pouze kouř. Skříň byla silně zahřátá a vlivem vysoké teploty také deformovaná, proto ji hasiči museli nejprve otevřít, aby ověřili, zda uvnitř nedochází k dalšímu hoření. To se naštěstí nepotvrdilo,“ popsali neobvyklý zásah hasiči.

Vyšetřovatel příčin požárů následně odhalil, proč rozvodná skříň začala hořet. „Viníkem požáru venkovního elektrického přívodního rozvaděče byl elektrický zkrat tělíčka hlemýždě zahradního. Jeho ulita byla nalezena mezi fázemi propojovacích sběrnic nad místem hoření izolačních materiálů. Uvnitř rozvaděče zjištěny další ulity i živí hlemýždi a slimáci,“ konstatoval vyšetřovatel.

Zatímco na Trutnovsku hlemýždi způsobili výjezd hasičů, v Německu loni v září zaměstnali policii. Obyvatelé bytového domu v bavorské obci Schwabach zavolali na pomoc policii poté, co jim v noci neznámí pachatelé zvonili na zvonky a budili je. Policisté poté zjistili, že za rušením nočního klidu byl slimák, který se plazil po destičce se zvonky. Ze zvonků ho po odhalení sundali a přenesli na nedaleký trávník.

Video se připravuje ...
V Kunraticích hořel sklad s oblečením.
Zdroj: Aktu.cz

Požár rozvodové skříně podle hasičů způsobil hlemýžď!
Požár rozvodové skříně podle hasičů způsobil hlemýžď!
Hasiči viníka na facebooku vtipně ztvárnili
Za požárem rozvodové skříně prý byl zkrat právě tělíčkem šneka
Při příjezdu na místo už naštěstí rozvodna nehořela

Témata:
požárrozvodnaFacebookSlimákokres TrutnovHlemýžďHorní Maršov
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

ŠOK VE VARECH: Kolečko vedle Nesvačilové - a co Vignerová?
ŠOK VE VARECH: Kolečko vedle Nesvačilové - a co Vignerová?
Aha!
Nebezpečná chemie podle hvězd: Proč vás právě tohle znamení dokáže rozpálit i vytočit doběla?
Nebezpečná chemie podle hvězd: Proč vás právě tohle znamení dokáže rozpálit i vytočit doběla?
Dáma
Bonding je jako první zamilovanost. Vypněte mobil, prožijte ho off-line!
Bonding je jako první zamilovanost. Vypněte mobil, prožijte ho off-line!
Maminka
Pět maminek zažilo proměnu a den pro sebe, podívejte se na výsledek
Pět maminek zažilo proměnu a den pro sebe, podívejte se na výsledek
Ženy
Vitamín C: Pro krásu i zdravé tělo. Proč je důležitý a kde ho najdeme?
Vitamín C: Pro krásu i zdravé tělo. Proč je důležitý a kde ho najdeme?
Moje zdraví
Český hotelový jednorožec Mews propouští. Lidskou sílu má masivně nahradit AI
Český hotelový jednorožec Mews propouští. Lidskou sílu má masivně nahradit AI
e15
Žebříček čtvrtfinalistů MS: pochybnosti u Argentiny, nenápadné Maroko. Španělé připomínají...
Žebříček čtvrtfinalistů MS: pochybnosti u Argentiny, nenápadné Maroko. Španělé připomínají...
iSport
Babiš počítá s více scénáři. Do Ankary si přibalil obětního beránka, chce využít jeho zkušenosti
Babiš počítá s více scénáři. Do Ankary si přibalil obětního beránka, chce využít jeho zkušenosti
Reflex
KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte moře?
KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte moře?
Lidé a země