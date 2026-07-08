Požár na Trutnovsku má nečekaného viníka: Způsobil ho hlemýžď
Požár rozvodné skříně u roubenky v Horním Maršově na Trutnovsku, k němuž v úterý vyjely dvě jednotky hasičů, má nečekaného viníka. Způsobil ho elektrický zkrat těla hlemýždě zahradního, kterého hasiči objevili spolu s dalšími mrtvými i živými hlemýždi a slimáky uvnitř rozvaděče.
Královéhradečtí hasiči o události informovali na facebooku. Hasiči vyjeli do Horního Maršova po oznámení, že z rozvodné skříně se ozývají rány připomínající výbuchy. „Po příjezdu první jednotky už z rozvodné skříně vycházel pouze kouř. Skříň byla silně zahřátá a vlivem vysoké teploty také deformovaná, proto ji hasiči museli nejprve otevřít, aby ověřili, zda uvnitř nedochází k dalšímu hoření. To se naštěstí nepotvrdilo,“ popsali neobvyklý zásah hasiči.
Vyšetřovatel příčin požárů následně odhalil, proč rozvodná skříň začala hořet. „Viníkem požáru venkovního elektrického přívodního rozvaděče byl elektrický zkrat tělíčka hlemýždě zahradního. Jeho ulita byla nalezena mezi fázemi propojovacích sběrnic nad místem hoření izolačních materiálů. Uvnitř rozvaděče zjištěny další ulity i živí hlemýždi a slimáci,“ konstatoval vyšetřovatel.
Zatímco na Trutnovsku hlemýždi způsobili výjezd hasičů, v Německu loni v září zaměstnali policii. Obyvatelé bytového domu v bavorské obci Schwabach zavolali na pomoc policii poté, co jim v noci neznámí pachatelé zvonili na zvonky a budili je. Policisté poté zjistili, že za rušením nočního klidu byl slimák, který se plazil po destičce se zvonky. Ze zvonků ho po odhalení sundali a přenesli na nedaleký trávník.
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