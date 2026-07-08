Dojemná záchrana ze sutin po zemětřesení: Fabiana (12) se smála od ucha k uchu

Záchrana Fabiany po zemětřesení ve Venezuele
Záchrana Fabiany po zemětřesení ve Venezuele
Záchrana Fabiany po zemětřesení ve Venezuele
Zachránění Fabiany po zemětřesení ve Venezuele
Trosky domu, ve kterém před zemětřesením žila Fabiana s rodinou.
Autor: Nicole Kučerová - 
8. července 2026
11:24

Po obrovském zemětřesení ve Venezuele zůstalo mnoho rodin bez jakýchkoliv informací o blízkých. Některé si pohroma tragicky vzala, jiní zůstali bojovat o život v troskách, které se na ně během vteřiny zřítily. Fabiana (12) se po 32 hodinách v sutinách stala symbolem naděje. Při vědomí ji držel strouhaný sýr a kečup. Při záchraně se navíc usmívala od ucha k uchu!

Zemětřesení, které ve středu 24. června zasáhlo Venezuelu, se vyšplhalo až na 7,5 stupeň Richterovy stupnice, přičemž osm a více je označované za mimořádně nebezpečné s rizikem vlny tsunami! Devastující přírodní katastrofa za sebou zanechala přes 50 tisíc pohřešovaných, uvedla organizace International Rescue Committee.

Mezi ty patřila i dívka Fabiana Blanco (12). V době strašlivého otřesu byla sama doma. Jakmile zemětřesení přešlo, matka okamžitě přijela k domu, se kterého zbyla pouze hromada sutin, a začala milovanou dcerku hledat. Po několika hodinách boj vzdala a začala se smiřovat se ztrátou Fabiany.

O chvíli později jako zázrakem zaslechl jeden ze záchranářů křik vycházející z hromady trosek. Po nekonečných 32 hodinách v úzkém prostoru bez možnosti pohybu, ze zlomenou nohou a plícemi plnými prachu, se podařilo malou bojovnici vymanit. Internetem od té chvíle koluje ikonické video. Na nahrávce je viditelná malá díra v hromadě trosek, ze které kouká pouze dívenčin obličej plný štěstí z nálezu. Fabiana se při vyprošťování smála od ucha k uchu a byla ráda, že znovu uvidí rodinu.

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Záchrana Fabiany (12) ze sutin po zemětřesení ve Venezuele
Zdroj: TikTok

„Viděla jsem, jak se třesou věci a padají zdi. V tu chvíli jsem si řekla, že umřu, že nemám šanci přežít a nikdo mě nezachrání,“ popsala Fabiana pro BBC. „Jsem velmi úzkostlivá a klaustrofobická, ale nevím proč, najednou mě ovládl zvláštní klid. Možná jsem byla v šoku,“ dodala. Po několika hodinách ve tmě dívka nahmatala láhev kečupu a strouhaný sýr. Konzumace jí pomohla zůstat při vědomí až do poslední chvíle.

Z katastrofy si Fabiana odnesla lehká poranění a zlomeninu levé nohy, uvedl deník People. Kromě ní se ze sutin dané budovy podařilo zachránit další tři lidi z 50 pohřešovaných. Slečna okamžitě zaujala sociální sítě svou odvahou, pozitivitou a neustálým smíchem a stala se symbolem naděje pro obyvatele hledající své milované. 

Záchrana Fabiany po zemětřesení ve Venezuele
Záchrana Fabiany po zemětřesení ve Venezuele
Záchrana Fabiany po zemětřesení ve Venezuele
Zachránění Fabiany po zemětřesení ve Venezuele
Trosky domu, ve kterém před zemětřesením žila Fabiana s rodinou.

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Nicole Kučerová
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