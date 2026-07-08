Dojemná záchrana ze sutin po zemětřesení: Fabiana (12) se smála od ucha k uchu
Po obrovském zemětřesení ve Venezuele zůstalo mnoho rodin bez jakýchkoliv informací o blízkých. Některé si pohroma tragicky vzala, jiní zůstali bojovat o život v troskách, které se na ně během vteřiny zřítily. Fabiana (12) se po 32 hodinách v sutinách stala symbolem naděje. Při vědomí ji držel strouhaný sýr a kečup. Při záchraně se navíc usmívala od ucha k uchu!
Zemětřesení, které ve středu 24. června zasáhlo Venezuelu, se vyšplhalo až na 7,5 stupeň Richterovy stupnice, přičemž osm a více je označované za mimořádně nebezpečné s rizikem vlny tsunami! Devastující přírodní katastrofa za sebou zanechala přes 50 tisíc pohřešovaných, uvedla organizace International Rescue Committee.
Mezi ty patřila i dívka Fabiana Blanco (12). V době strašlivého otřesu byla sama doma. Jakmile zemětřesení přešlo, matka okamžitě přijela k domu, se kterého zbyla pouze hromada sutin, a začala milovanou dcerku hledat. Po několika hodinách boj vzdala a začala se smiřovat se ztrátou Fabiany.
O chvíli později jako zázrakem zaslechl jeden ze záchranářů křik vycházející z hromady trosek. Po nekonečných 32 hodinách v úzkém prostoru bez možnosti pohybu, ze zlomenou nohou a plícemi plnými prachu, se podařilo malou bojovnici vymanit. Internetem od té chvíle koluje ikonické video. Na nahrávce je viditelná malá díra v hromadě trosek, ze které kouká pouze dívenčin obličej plný štěstí z nálezu. Fabiana se při vyprošťování smála od ucha k uchu a byla ráda, že znovu uvidí rodinu.
„Viděla jsem, jak se třesou věci a padají zdi. V tu chvíli jsem si řekla, že umřu, že nemám šanci přežít a nikdo mě nezachrání,“ popsala Fabiana pro BBC. „Jsem velmi úzkostlivá a klaustrofobická, ale nevím proč, najednou mě ovládl zvláštní klid. Možná jsem byla v šoku,“ dodala. Po několika hodinách ve tmě dívka nahmatala láhev kečupu a strouhaný sýr. Konzumace jí pomohla zůstat při vědomí až do poslední chvíle.
Z katastrofy si Fabiana odnesla lehká poranění a zlomeninu levé nohy, uvedl deník People. Kromě ní se ze sutin dané budovy podařilo zachránit další tři lidi z 50 pohřešovaných. Slečna okamžitě zaujala sociální sítě svou odvahou, pozitivitou a neustálým smíchem a stala se symbolem naděje pro obyvatele hledající své milované.
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