Podivín hodil chlapečka (3) mezi krokodýly: Pachatele propustili, rodina oběti žije v nemocnici
Incident na hraně života v britské zoologické nemocnici má dohru. Poté, co podivný muž hodil teprve tříletého chlapce do výběhu s krokodýly, podstoupilo vážně zraněné dítě pět operací a stále zůstává v nemocnici. Pachatele policie zadržela a posléze propustila na kauci. Údajně nyní není schopný výslechu.
Výlet do zoologické zahrady Johnsons of Old Hurst na jihu Británie se během vteřiny proměnil v horor. Podivný muž (30) hodil malého chlapečka (3) z neznámého důvodu do výběhu s krokodýly! Zachránila ho statečná manželka majitele zahrady Tracey Johnsonová, která pro něj bez váhání skočila.
Od osudného výletu z 18. června je malý chlapec v nemocnici. Podle BBC prodělal už pět operací a čeká ho mnoho zdlouhavých rehabilitací. Rodiče dítěte prozradili, že poslední týdny v podstatě žijí v nemocnici. Chlapec má zlomenou pánev a ruku. Rozsáhlost a následky zranění doktor přesně určí až po odstranění obvazů a sádry.
„Poslední dva týdny byly velmi proměnlivým a rušným obdobím,“ popsali rodiče chlapečka a poděkovali veřejnosti, která na zotavení a podporu rodiny vybrala přes 700 tisíc korun. Podle deníku Mirror ho napadl nejméně jeden krokodýl, konkrétní množství zatím vyšetřovatelé neurčili.
Nebezpečného muže zatkla policie pro podezření z pokusu vraždy, přičemž ho později propustila na kauci. Označila ho za nezpůsobilého výslechu, uvedl server Independent. Pachatel má mít problémy s učením a na výletě ho doprovázeli pečovatelé. Podle vyšetřovatelů potřebuje neustálou asistenci, a z toho důvodu není schopný sám podstoupit výslech.
Zoologická zahrada na sociálních sítích zveřejnila vyjádření ke strašlivému incidentu. Neštěstí označila za „jedno z nejděsivějších, které zoologická zahrada pamatuje“ a poděkovala veškerému personálu, návštěvníkům i profesionálním záchranářům za sehranost a pohotovou reakci, která nejspíše malému chlapci zachránila život. Dítko zůstává ve stabilizovaném stavu v nemocnici a případem se dále zabývá policie.
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