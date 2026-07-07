Podivín hodil chlapečka (3) mezi krokodýly: Pachatele propustili, rodina oběti žije v nemocnici

Krokodýl ze zoologické zahrady Johnsons of Old Hurst
Krokodýl ze zoologické zahrady Johnsons of Old Hurst
Krokodýl ze zoologické zahrady Johnsons of Old Hurst
Krokodýl ze zoologické zahrady Johnsons of Old Hurst
Manželka majitele ZOO Tracey Johnsonová
Autor: Nicole Kučerová - 
7. července 2026
19:19

Incident na hraně života v britské zoologické nemocnici má dohru. Poté, co podivný muž hodil teprve tříletého chlapce do výběhu s krokodýly, podstoupilo vážně zraněné dítě pět operací a stále zůstává v nemocnici. Pachatele policie zadržela a posléze propustila na kauci. Údajně nyní není schopný výslechu.

Výlet do zoologické zahrady Johnsons of Old Hurst na jihu Británie se během vteřiny proměnil v horor. Podivný muž (30) hodil malého chlapečka (3) z neznámého důvodu do výběhu s krokodýly! Zachránila ho statečná manželka majitele zahrady Tracey Johnsonová, která pro něj bez váhání skočila.

Od osudného výletu z 18. června je malý chlapec v nemocnici. Podle BBC prodělal už pět operací a čeká ho mnoho zdlouhavých rehabilitací. Rodiče dítěte prozradili, že poslední týdny v podstatě žijí v nemocnici. Chlapec má zlomenou pánev a ruku. Rozsáhlost a následky zranění doktor přesně určí až po odstranění obvazů a sádry.

„Poslední dva týdny byly velmi proměnlivým a rušným obdobím,“ popsali rodiče chlapečka a poděkovali veřejnosti, která na zotavení a podporu rodiny vybrala přes 700 tisíc korun. Podle deníku Mirror ho napadl nejméně jeden krokodýl, konkrétní množství zatím vyšetřovatelé neurčili. 

Nebezpečného muže zatkla policie pro podezření z pokusu vraždy, přičemž ho později propustila na kauci. Označila ho za nezpůsobilého výslechu, uvedl server Independent. Pachatel má mít problémy s učením a na výletě ho doprovázeli pečovatelé. Podle vyšetřovatelů potřebuje neustálou asistenci, a z toho důvodu není schopný sám podstoupit výslech.

Zoologická zahrada na sociálních sítích zveřejnila vyjádření ke strašlivému incidentu. Neštěstí označila za „jedno z nejděsivějších, které zoologická zahrada pamatuje“ a poděkovala veškerému personálu, návštěvníkům i profesionálním záchranářům za sehranost a pohotovou reakci, která nejspíše malému chlapci zachránila život. Dítko zůstává ve stabilizovaném stavu v nemocnici a případem se dále zabývá policie.

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Turista si v zoo spletl krokodýla se sochou, zvíře ho napadlo.
Zdroj: X/@tarabull808
Krokodýl ze zoologické zahrady Johnsons of Old Hurst
Krokodýl ze zoologické zahrady Johnsons of Old Hurst
Krokodýl ze zoologické zahrady Johnsons of Old Hurst
Krokodýl ze zoologické zahrady Johnsons of Old Hurst
Manželka majitele ZOO Tracey Johnsonová

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Nicole Kučerová
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