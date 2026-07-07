Odporné detaily sexuálních útoků Cimického: Elektrošoky, injekce, jehličky!
U soudu padly odporné detaily sexuálních útoků psychiatra Jana Cimického. Měl se dopouštět nátlaku, osahávání, vpravování injekcí a vyhrožování elektrošoky. Útoky se měly týkat i jeho studentek.
Obvodní soud pro Prahu 8 Cimického před dvěma měsíci nepravomocně odsoudil k pěti letům za mřížemi. Odůvodnění rozsudku, popisující nechutné detaily činů bývalého psychiatra, získala redakce serveru Novinky.cz. Ve 160 stránkovém dokumentu dochází soudce k závěru, že Cimický své lékařské autority zneužíval pro uspokojování vlastních sexuálních potřeb.
Jedna z žen například uvedla, že během hospitalizace v Bohnicích měla s Cimickým pohlavní styk třikrát týdně. Často jí prý předtím dával uklidňující injekce. Jiné pacientce vyhrožoval elektrošoky, pokud by o jeho jednání veřejně mluvila. K prvnímu útoku podobného rázu přitom mělo dojít už v roce 1979.
Tehdy šestnáctiletou dívku k němu přivezli po smrti maminky a neúspěšném pokusu o sebevraždu. Dnes již dospělá žena popsala, že ji údajně svlékl do půl těla a následně osahával. Když se snažila odejít na toaletu, Cimický šel s ní. Prý aby neutekla. Následně ji v ordinaci prý povalil na lůžku, pokoušel se ji svléknout úplně a násilně ji líbal. Na další sezení přišla dívka v doprovodu rodiny. „Víckrát už nepřišla, ale do osmnácti let se bála, že si pro ni přijde policie a zavřou ji tak, jak obžalovaný říkal,“ popsal soudce.
Útočil na zranitelné
U soudu promluvilo 85 svědků a svědkyň. Řada z nich popsala podobné útoky. Cimický na ženy prý mnohdy útočil ve stavu, kdy byly nějak oslabené. Například během akupunktury. Oběti se kvůli zabodaným jehličkám nemohly příliš bránit. Jedna z nich dokonce popisovala, jak se jí lékař pokoušel vložit ztopořený penis do ruky a následně i do úst. „Reagovala tak, že si sama vysunula jehličky z těla a z ordinace odešla,“ stojí v rozsudku. Tak jako mnohé další poškozené v následujících letech nevěřila lékařům mužského pohlaví.
Kromě pacientek si však za své oběti Cimický vybíral i studentky. Jedné z nich měl během konzultace nabídnout čaj. Dívka se následně probudila na lehátku s částečně vyhrnutým oblečením a sukní nakřivo. V jiném případě se s teprve sedmnáctiletou studentkou pokoušel o pohlavní styk. Zdůvodňoval to údajně tím, že její panenství je dar, který si zaslouží.
Kromě pětiletého vězení soud uložil Cimickému i desetiletý zákaz činnosti. Obžalovaný připouští některé body obžaloby, dle vlastních slov se však prý nedopustil znásilnění. Sloužil jako primář léčebny v Bohnicích mezi roky 1981 až 1996 a později vedl i soukromou praxi v centru Modrá laguna.
Při narození mimina děvče, by měla každá matka povinně obden říkat od 3 let dceři, jakmile na tebe sáhne cizí chlap i např. doktor bez našeho dozoru okamžitě mi to nahlaš.Aby se už konečně mladé holky přestaly obávat to nahlásit. A rodiče musí dcery neustále informovat jak dokáže chlap ubližovat.Nesmí s ním být nikdy sama a to až do 18ti let. Pak snad už se prasárnám chlapů ubrání!Ale hlavně je vést k tomu aby to okamžitě nahlásily doma nebo policii!!!!!!