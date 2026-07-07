Odporné detaily sexuálních útoků Cimického: Elektrošoky, injekce, jehličky!

Jan Cimický
Jan Cimický
Jan Cimický
Psychiatr Jan Cimický.
Jan Cimický
Autor: Kamil Morávek - 
7. července 2026
10:43

U soudu padly odporné detaily sexuálních útoků psychiatra Jana Cimického. Měl se dopouštět nátlaku, osahávání, vpravování injekcí a vyhrožování elektrošoky. Útoky se měly týkat i jeho studentek.

Obvodní soud pro Prahu 8 Cimického před dvěma měsíci nepravomocně odsoudil k pěti letům za mřížemi. Odůvodnění rozsudku, popisující nechutné detaily činů bývalého psychiatra, získala redakce serveru Novinky.cz. Ve 160 stránkovém dokumentu dochází soudce k závěru, že Cimický své lékařské autority zneužíval pro uspokojování vlastních sexuálních potřeb.

Jedna z žen například uvedla, že během hospitalizace v Bohnicích měla s Cimickým pohlavní styk třikrát týdně. Často jí prý předtím dával uklidňující injekce. Jiné pacientce vyhrožoval elektrošoky, pokud by o jeho jednání veřejně mluvila. K prvnímu útoku podobného rázu přitom mělo dojít už v roce 1979.

Tehdy šestnáctiletou dívku k němu přivezli po smrti maminky a neúspěšném pokusu o sebevraždu. Dnes již dospělá žena popsala, že ji údajně svlékl do půl těla a následně osahával. Když se snažila odejít na toaletu, Cimický šel s ní. Prý aby neutekla. Následně ji v ordinaci prý povalil na lůžku, pokoušel se ji svléknout úplně a násilně ji líbal. Na další sezení přišla dívka v doprovodu rodiny. „Víckrát už nepřišla, ale do osmnácti let se bála, že si pro ni přijde policie a zavřou ji tak, jak obžalovaný říkal,“ popsal soudce.

Útočil na zranitelné

U soudu promluvilo 85 svědků a svědkyň. Řada z nich popsala podobné útoky. Cimický na ženy prý mnohdy útočil ve stavu, kdy byly nějak oslabené. Například během akupunktury. Oběti se kvůli zabodaným jehličkám nemohly příliš bránit. Jedna z nich dokonce popisovala, jak se jí lékař pokoušel vložit ztopořený penis do ruky a následně i do úst. „Reagovala tak, že si sama vysunula jehličky z těla a z ordinace odešla,“ stojí v rozsudku. Tak jako mnohé další poškozené v následujících letech nevěřila lékařům mužského pohlaví.

Kromě pacientek si však za své oběti Cimický vybíral i studentky. Jedné z nich měl během konzultace nabídnout čaj. Dívka se následně probudila na lehátku s částečně vyhrnutým oblečením a sukní nakřivo. V jiném případě se s teprve sedmnáctiletou studentkou pokoušel o pohlavní styk. Zdůvodňoval to údajně tím, že její panenství je dar, který si zaslouží.

Kromě pětiletého vězení soud uložil Cimickému i desetiletý zákaz činnosti. Obžalovaný připouští některé body obžaloby, dle vlastních slov se však prý nedopustil znásilnění. Sloužil jako primář léčebny v Bohnicích mezi roky 1981 až 1996 a později vedl i soukromou praxi v centru Modrá laguna.

Video se připravuje ...
Rozsudek nad Janem Cimickým, 15. listopadu 2024
Zdroj: Blesk.cz - Daniel Šesták

Jan Cimický
Jan Cimický
Jan Cimický
Psychiatr Jan Cimický.
Jan Cimický

Témata:
psychiatrsexuální zneužívánísexuální obtěžovánísexuální násilísexuální napadenípsychiatrická nemocnice bohniceBohniceJan CimickýPraha 8akupunkturaPraha
Kamil Morávek
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Bozena Vildmanova ( 7. července 2026 11:38 )

Při narození mimina děvče, by měla každá matka povinně obden říkat od 3 let dceři, jakmile na tebe sáhne cizí chlap i např. doktor bez našeho dozoru okamžitě mi to nahlaš.Aby se už konečně mladé holky přestaly obávat to nahlásit. A rodiče musí dcery neustále informovat jak dokáže chlap ubližovat.Nesmí s ním být nikdy sama a to až do 18ti let. Pak snad už se prasárnám chlapů ubrání!Ale hlavně je vést k tomu aby to okamžitě nahlásily doma nebo policii!!!!!!

Lila122 ( 7. července 2026 11:35 )

No tak to je velmi silná káva.Když kdokoliv zneužívá svého postavení v tomto případě ke svým sexuálním úchylkám,tak to je zcela jasná porucha osobnosti se vším všudy. Jeho práce musela být taková,že se do ní těšil,protože nevěděl,koho mu přivezou,ale věřím,že jako správný psychopat si každou potenciální oběť testoval v tom kam až bude moct zajít a plus,že ho dotyčná nikdy nebonzne, tak přesně na tohle se mu to jeho vzdělání psychiatra dokonale hodilo.A za to všechno pouze 5 let ? Co se týká sexuálních deliktů,tak jsou zde tresty bud směšné nebo nula.( podmínka ) Zákonodárci by se měli zamyslet. Ovšem to zase souvisí s tím,že nelze zavřít každého,protože i to je zásah do rozpočtu.Všechno je problém.Nejen viník,ale i to ho spravedlivě a adekvátně potrestat.

Uživatel_5858919 ( 7. července 2026 11:17 )

To je hnus jeden by se poblil a dostal jen pět let to je málo a to nevíme všechno co udělal nemocným ženám doopravdy.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Zpráva zesnulé dcery poručíka Columba: Visela pět dní v garáži
Zpráva zesnulé dcery poručíka Columba: Visela pět dní v garáži
Aha!
Máte rádi čokoládu? 3 chyby, kterými z ní děláte jen kalorickou bombu bez chuti!
Máte rádi čokoládu? 3 chyby, kterými z ní děláte jen kalorickou bombu bez chuti!
Dáma
Jak najít ta správná slova? Neodbývejte své děti, ať se ptají na cokoli
Jak najít ta správná slova? Neodbývejte své děti, ať se ptají na cokoli
Maminka
Pět maminek zažilo proměnu a den pro sebe, podívejte se na výsledek
Pět maminek zažilo proměnu a den pro sebe, podívejte se na výsledek
Ženy
Screening rakoviny prsu nepodceňujte, objednejte se na prevenci
Screening rakoviny prsu nepodceňujte, objednejte se na prevenci
Moje zdraví
Nejvyšší mzdy v Česku nemají Češi. Překvapivá data ukázala, kdo bere přes 64 tisíc
Nejvyšší mzdy v Česku nemají Češi. Překvapivá data ukázala, kdo bere přes 64 tisíc
e15
Reakce na prohru USA: Trumpův taneček i rýpnutí od Íránu. Další týmy žádají zrušení karet
Reakce na prohru USA: Trumpův taneček i rýpnutí od Íránu. Další týmy žádají zrušení karet
iSport
Ženy bojují, muži sedí jako poslušní tuleni. Proč Rusové nesvrhnou Putina? Protože nechtějí
Ženy bojují, muži sedí jako poslušní tuleni. Proč Rusové nesvrhnou Putina? Protože nechtějí
Reflex
Matěj Kratochvíl: Nezpochybňuju klimatické změny, ale lyžování na hory patří
Matěj Kratochvíl: Nezpochybňuju klimatické změny, ale lyžování na hory patří
Lidé a země