Vážný pád na českém festivalu: Pracovník se zřítil z 8 metrů

Festival Let it Roll.
Festival Let it Roll.
Festival Let it Roll.
Festival Let it Roll.
Festival Let it Roll.
Autor: Kamil Morávek - 
7. července 2026
09:30

Přípravy jednoho z největších festivalů elektronické hudby u nás poznamenala v pondělí nehoda. Při stavbě pódia akce zvané Let it Roll se ze zhruba osmimetrové výšky zřítil jeden ze zaměstnanců. Během pádu utrpěl vážné zranění.

Let it Roll je největším festivalem Drum and Bassové hudby u nás. Již druhým rokem se letos koná v areálu u jezera v Mostě. A přímo tam mělo k nehodě dojít. Zaměstnanec se zřítil z konstrukce pódia. „Muže jsme s podezřením na vážné zranění letecky transportovali do trauma centra v Ústí nad Labem,“ potvrdil Blesku mluvčí ústeckých záchranářů Vojtěch Voleník. K pádu mělo dojít ze zhruba osmimetrové výšky.

Tradičně se jedná o velmi technicky náročný projekt, festival je totiž znám unikátními tvary pódií. Jejich stavba tak většinou probíhá již dlouhé týdny před zahájením akce. Festival vypukne 30.7. a jedná se o největší akci svého typu ve střední Evropě.

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Festival Beats for Love
Zdroj: Blesk: Maxmilián Nový

Festival Let it Roll.
Festival Let it Roll.
Festival Let it Roll.
Festival Let it Roll.
Festival Let it Roll.

Témata:
nehodazraněnípád z výškyfestivalLet It RollMost
Kamil Morávek
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