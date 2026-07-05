Slovák na Istrii tajně natáčel nahé děti: Měl zabudovanou kameru v brýlích

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto.
Autor: Andrea Vídeňská - 
5. července 2026
15:23

Chorvatská policie na Istrii zadržela Slováka, který je podezřelý, že pomocí kamery ukryté v brýlích tajně natáčel nahé děti v turistickém areálu. Podezřelého odhalil pracovník ostrahy a přivolal policii. Ta u muže následně zajistila kompromitující materiál a po výslechu ho převezla do vazby.

Znepokojující případ řeší chorvatská policie na Istrii. Zadržela postaršího Slováka (63), který měl pomocí kamery skryté v brýlích tajně natáčet nahé děti v turistickém areálu. Muže přistihl všímavý pracovník bezpečnostní služby a na místo okamžitě přivolal policii.

Kompromitující materiál

K šokujícímu incidentu došlo 2. července kolem půl páté odpoledne. Zaměstnanec ostrahy si všiml podezřelého chování muže, který měl tajně pořizovat záběry dětí. Do příjezdu policie ho zadržel. Policisté následně u Slováka našli kompromitující materiál. Po ukončení vyšetřování byl muž převezen do vazební cely, informuje deník Zadarski list.

Policie poukázala na to, že lidé stále častěji dokážou rozpoznat podezřelé chování a nebojí se na něj upozornit. Právě díky všímavosti pracovníka ostrahy se podařilo zasáhnout včas a predátora zadržet ještě předtím, než zmizel. Zároveň policisté apelují na rodiče, aby měli své děti na plážích neustále pod dohledem, sledovali, kde se pohybují a co dělají, a pokud je to možné, oblékali jim plavky. Zároveň vyzívají lidi, aby okamžitě zavolali policii, pokud si všimnou někoho, kdo podezřele natáčí děti.

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto.

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Zdroj: Sociální síť X

Témata:
pedofildětikameravazbavýroba a šíření dětské pornografiepolicieChorvatskobrýleIstrievideokameramateriálZadarski list
Andrea Vídeňská
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Wells ( 5. července 2026 16:29 )

Starý prasák. To by mě zajímalo co má doma na computeru.

Uživatel_5832524 ( 5. července 2026 16:07 )

Nikdy jsem nenechala moje dítě nahé. Proč to rodiče dělají? Nemají na plavečky? I hodně malé dítě.

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