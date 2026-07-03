Český chlapec utrpěl vážné zranění v Tyrolsku: Na kole se srazil s autem!

Tyrolsko - Ilustrační foto
Tyrolsko - Ilustrační foto  (Autor: Profimedia)
Autor: ČTK - 
3. července 2026
12:23

Jedenáctiletý chlapec z Česka utrpěl ve čtvrtek odpoledne vážné zranění při nehodě na kole v tyrolské obci St. Ulrich am Pillersee. Rakouská policie podle agentury APA informovala o tom, že se na silnici srazil s osobním autem.

Chlapec při nehodě utrpěl vážné poranění předloktí. Záchranáři mu na místě poskytli první pomoc a následně ho převezli do nemocnice ve městě St. Johann in Tirol.

Příčiny nehody policie stále vyšetřuje a po ukončení šetření předá spisy státnímu zastupitelství v Innsbrucku a okresnímu úřadu v Kitzbühelu.

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Zdroj: Aktu.cz

Témata:
dítěRakouskoInnsbruckTyrolskoKitzbühelnehodazranění
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