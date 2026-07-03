Obrovský protikorupční zásah v Iráku: Prádlo ze zlata, miliarda v hotovosti?
Na Blízkém východě se rozběhla obrovská protikorupční kampaň a s ní spojené razie. Policisté měli u irácké poslankyně najít miliony v hotovosti i zlaté spodní prádlo. Úřady však o razii mlčí a svět se dohaduje, co z toho, co koluje, je vůbec pravda!
Policie si nebere žádné servítky a nelítostně zasahuje v domovech všech vysoce postavených úředníků a politiků podezřelých z rozkrádání státního majetku. Na seznamu jsou jich desítky, největší haló je však rozhodně kolem 40leté poslankyně jménem Hind al-Abbásí. Ta má být dokonce mezi 47 zadrženými!
V jejím domě se totiž podle zpráv kolujících po internetu mělo najít 57 milionů dolarů v hotovosti (přes 1,2 miliardy korun), 27 kilo ryzího zlata a dokonce ze zlata ušité spodní prádlo!
Oběť konspirace?
Irácké úřady uvalily na celé vyšetřování informační embargo a pečlivě střeží protokoly ze všech zátahů. Dosud tak nebyly zveřejněny žádné oficiální informace ani fotografie, jež by úředně potvrzovaly nález nakradených cenností.
Na internetu sice kolují zdánlivě reálné fotografie zabavených pokladů pocházející z několika tureckých zdrojů, existují však důvodné pochyby, že byly stvořeny nástroji umělé inteligence. Kupříkladu firma, jež měla zlaté prádélko vyrobit, nejspíš ani neexistuje, na různých fotkách se také vyskytují různě barevné drahokamy...
Ty zlatý spoďáry maj tu výhodu že když si v nich blbě pšoukneš a vono ti to ty zlatý kalhotky voblízne tak to můžeš rychle umejt s vostatníma talířema v myčce na nádobí🤣