Obrovský protikorupční zásah v Iráku: Prádlo ze zlata, miliarda v hotovosti?

Během protikorupční razie v Iráku měla policie objevit zlaté spodní prádlo v domě poslankyně
Během protikorupční razie v Iráku měla policie objevit zlaté spodní prádlo v domě poslankyně
Poslankyně měla mít také více než miliardu v hotovosti
Poslankyně měla mít také více než miliardu v hotovosti
Zlatým hřebem je však spodní prádlo z ryzího zlata
Autor: Emílie Živčáková - 
3. července 2026
09:14

Na Blízkém východě se rozběhla obrovská protikorupční kampaň a s ní spojené razie. Policisté měli u irácké poslankyně najít miliony v hotovosti i zlaté spodní prádlo. Úřady však o razii mlčí a svět se dohaduje, co z toho, co koluje, je vůbec pravda!

Policie si nebere žádné servítky a nelítostně zasahuje v domovech všech vysoce postavených úředníků a politiků podezřelých z rozkrádání státního majetku. Na seznamu jsou jich desítky, největší haló je však rozhodně kolem 40leté poslankyně jménem Hind al-Abbásí. Ta má být dokonce mezi 47 zadrženými!

V jejím domě se totiž podle zpráv kolujících po internetu mělo najít 57 milionů dolarů v hotovosti (přes 1,2 miliardy korun), 27 kilo ryzího zlata a dokonce ze zlata ušité spodní prádlo! 

Oběť konspirace?

Irácké úřady uvalily na celé vyšetřování informační embargo a pečlivě střeží protokoly ze všech zátahů. Dosud tak nebyly zveřejněny žádné oficiální informace ani fotografie, jež by úředně potvrzovaly nález nakradených cenností.

Na internetu sice kolují zdánlivě reálné fotografie zabavených pokladů pocházející z několika tureckých zdrojů, existují však důvodné pochyby, že byly stvořeny nástroji umělé inteligence. Kupříkladu firma, jež měla zlaté prádélko vyrobit, nejspíš ani neexistuje, na různých fotkách se také vyskytují různě barevné drahokamy... 

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Zdroj: Aktu.cz

Během protikorupční razie v Iráku měla policie objevit zlaté spodní prádlo v domě poslankyně
Během protikorupční razie v Iráku měla policie objevit zlaté spodní prádlo v domě poslankyně
Poslankyně měla mít také více než miliardu v hotovosti
Poslankyně měla mít také více než miliardu v hotovosti
Zlatým hřebem je však spodní prádlo z ryzího zlata

Témata:
korupceposlankyněIrákzlatá medailehotové peníze
Emílie Živčáková
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Jelimanek ( 3. července 2026 13:53 )

Ty zlatý spoďáry maj tu výhodu že když si v nich blbě pšoukneš a vono ti to ty zlatý kalhotky voblízne tak to můžeš rychle umejt s vostatníma talířema v myčce na nádobí🤣

Jan Majer ( 3. července 2026 12:53 )

Tak ke zlatému záchodu samozřejmě patří i kalhotky a podprda ze zlata.

Uživatel_6290488 ( 3. července 2026 11:22 )

Že by kamarádka Oliny Zeleniny ?

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