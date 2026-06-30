Detaily výbuchu bomby v Monaku: Manželka miliardáře přišla o nohy! Pachatel je na útěku

Výbuch bomby v Monaku
Výbuch bomby v Monaku
Výbuch bomby v Monaku
Výbuch bomby v Monaku
Ukrajinský oligarcha Vadim Jermolajev
Aktualizováno -
30. června 2026
13:33
Autor: Nicole Kučerová, ČTK - 
30. června 2026
10:29

V centru Monaka vybuchla v pondělí večer podomácku vyrobená bomba, která vážně zranila ukrajinského oligarchu Vadyma Jermolajeva a jeho manželku. Podle francouzských médií byl při explozi lehce poraněn také jejich třináctiletý syn. Policie ve středomořském knížectví i ve Francii po útočníkovi pátrá. Podle posledních informací monackého ministra Christophea Mirmanda se však zdá, že již opustil území obou zemí. Francouzská i ukrajinská média se shodují, že za útokem pravděpodobně stojí organizovaný zločin. Policie případ nevyšetřuje jako terorismus.

V pondělí 29. června kolem deváté hodiny večerní došlo v centru Monaka k obrovské explozi v jednom z luxusních domů. Pachatel podomácku vyrobil bombu a v batohu ji umístil do vstupní haly. Současně k ní přiložil šroubky a další kovové částice, aby zvýšil rozsah poškození.

Při explozi byl vážně zraněn ukrajinský oligarcha a žena, nejspíše jeho manželka Anna. Mírnější poranění utrpělo i jedno ze čtyř dětí páru, syn (13), kterého záchranáři převezli do nemocnice ve francouzském městě Nice. Všichni tři nejspíše stáli při výbuchu ve vstupních dveřích budovy.

Jermolajev utrpěl popáleniny a další poranění, jeho život však není bezprostředně ohrožen, uvedl server Ukrajinská pravda. Manželka je však v horším stavu než Jermolajev - exploze ji částečně připravila o nohy. Kromě ukrajinské rodiny byly zraněny další čtyři osoby, které zasáhly úlomky skla a které utrpěly šok.

Svědci popsali hrůzný obrázek z místa činu těsně po neštěstí. Na místě měl ležet malý chlapec celý od krve. Manželka oligarchy měla dokonce podle deníku Daily Mail přijít o nohy. Další čtyři osoby utrpěly zranění z rozbitých oken a záchranáři jim na místě poskytli ošetření. Soused slyšel neprodleně po výbuchu přijíždět policii, hasiče a houkání alarmů. Na místě zasahovalo kolem 50 hasičů a 80 pracovníků bezpečnostních složek, informoval server Euronews.

„Z našich prvotních informací vyplývá, že šlo o jednotlivce, který odložil balíček u vchodu do obytné budovy předtím, než do přízemí dorazily oběti. Krátce nato balíček explodoval,“ řekl monacký generální prokurátor Stéphane Thibault na tiskové konferenci. Podle něj bylo výbušné zařízení naplněno šrouby a broky. Thibault dodal, že čin se nevyšetřuje jako terorismus, ale jako "pokus o vraždu a umístění výbušného zařízení na veřejném místě".

Ukrajinský oligarcha Vadim Jermolajev (58) podniká v oblasti nemovitostí. V roce 2019 mu Ukrajina omezila aktivity kvůli obvinění z kriminality a praní špinavých peněz. Zároveň přišel o ukrajinské občanství a jeho jméno se objevilo na národním sankčním seznamu. Nejdříve se přestěhoval na Kypr a následně do Monaka, které je známé jako evropský daňový ráj. Podle ukrajinského Forbes se Ermolajev řadí mezi sto nejbohatších Ukrajinců se jměním v hodnotě čtyři a půl miliardy korun.

Možného pachatele zachytila bezpečnostní kamera při útěku z domu. Policie po něm nyní pátrá. Do akce zapojila i dva vrtulníky. „Policejní složky v současné době shromažďují důkazy. Pokud vím, je to poprvé v historii, kdy se takový čin v monackém knížectví stal,“ uvedl monacký ministr zahraničí pro televizi BFM.

Výbuch bomby v Monaku
Výbuch bomby v Monaku
Výbuch bomby v Monaku
Výbuch bomby v Monaku
Ukrajinský oligarcha Vadim Jermolajev

Témata:
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Nicole Kučerová
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Uživatel_6351666 ( 1. července 2026 09:39 )

Škoda mladého života mohl toho tolik dokázat...

smuclerova ( 30. června 2026 16:42 )

Tu paní to bude zřejmě dosti handicapovat - to pokud by jí zavolal nápadník z mise v Jemenu,z podvodného cell centra 🙁

Uživatel_6290488 ( 30. června 2026 14:28 )

Je to dlouhodobá zvyklost na někoho se to svést musí. To ti vysvětlí ÚS nebo Pávek

Marie Brethová ( 30. června 2026 13:29 )

Psali, že jeho rodina podníká v call centrech, je to smutné ale jestli to není karma.

jara pecuch ( 30. června 2026 12:57 )

No to je jasné správa nerozdělil se s komplicem utekl do Monaka a toto je odplata . 👍

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