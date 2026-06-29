Hromadná otrava na Olomoucku: V bývalém pivovaru zasahují hasiči

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: Václav Burian)
Aktualizováno -
29. června 2026
15:12
Autor: ČTK - 
29. června 2026
14:46

V bývalém areálu pivovaru v Olomouci-Holici zasahují záchranáři u hromadné otravy oxidem uhelnatým. Zatím ošetřili sedm lidí, uvedli v pondělí odpoledne na síti X. Jeden člověk byl podle záchranářů v kritickém stavu resuscitován. Na místě zasahují i další složky integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje.

Záchranáři na místo vyslali několik posádek. Bližší informace o příčině a okolnosti neštěstí zatím nejsou známy. Mluvčí krajských hasičů Radek Buryánek řekl, že detaily zjišťuje a sdělí, jakmile to bude možné.

Oxid uhelnatý je vysoce jedovatý a lidskými smysly neodhalitelný plyn, protože je bez zápachu, nedráždivý a bezbarvý. Vzniká při nedokonalém spalování například při topení či ohřívání vody. Prvními příznaky jsou obvykle bolesti hlavy, nevolnost, závrať, malátnost a zmatenost. Typické je třešňové zbarvení kůže a sliznic. Oxid uhelnatý dokáže velice rychle způsobit bezvědomí s možností trvalého poškození zdraví nebo až smrti, a to i v malém množství, pokud je v uzavřené místnosti.

Otravám lze předcházet pravidelnými revizemi kotlů a dalších topných zařízení a také pořízením detektoru.

Témata:
hasičiotravaoxid uhelnatýOlomoucký krajpivovarX
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