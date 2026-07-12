Samotka či klečení jako trest pro děti? Výchovné praktiky rodiče rozdělují
V některých českých školkách lze stále narazit na některé výchovné praktiky, kterými se hlavně v minulosti trestaly zlobivé děti. Sezení u odděleného stolu, ale i posílání na hanbu. Téma rodiče rozděluje na dva velké tábory.
Nápravu neposlušných dětí lze sjednat několika způsoby. Takové posílání na hanbu, sezení u odděleného stolu či klečení je dnes pro část rodičů naprosto nemyslitelné. Debatu na sociálních sítích odstartoval příspěvek jisté maminky Anety.
„Slyšela jsem od syna, že byl ve školce na hanbě. Doufala jsem, že toto už se ve školkách nepraktikuje. Přijde mi to ponižující, takové veřejné zostuzení. Podle toho, co říká, se jen bavil u oběda,“ napsala.
V komentářích pod příspěvkem vypukla vřava. Zatímco někteří rodiče postup schvalují, jiní takové chování označují za ponižující. „U nás funguje ze pokud dítě neposlouchá je na hanbě u stolečku a nemůže si jít hrát na koberec. Jsem s tím naprosto v pořádku protože poslouchat se musí,“ napsala jistá Míša S. „Za mě dobré. Praktikovala jsem doma. Funguje to. Lepší jak po nich řvát,“ doplnila další komentující.
Druhý tábor nebyl o nic méně hlasitější. „Uf. Já zírám, kolika lidem to přijde v pořádku. Rozhodně to v pořádku není,“ uvedla jedna z uživatelek. „Určitě to není v pořádku, stání na hanbě se řadí k fyzickým trestům, takže rozhodně ne. Učitelka to ani dělat nesmí a určitě to moc dobře ví, jen spoléhá na to, že je to některým rodičům jedno,“ dodala další.
Některé matky dokonce popsaly i mnohem tvrdší praktiky. „U nás ve spádové MŠ učitelka při dni otevřených dveří poslala dítě klečet do kouta a víc neřešila. Já jsem o takových postupech slyšela, a když jsem to i viděla, tak tam moje děti nechodí,“ napsala z nich.
Podle České školní inspekce musí školy při řešení kázeňských problémů postupovat v souladu se školským zákonem. Jakékoliv postupy, které by mohly vést k ponížení či narušení důstojnosti dítěte, jsou podle ČSI nepřípustné.
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