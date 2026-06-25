Policie pátrala po nebezpečné ženě z Boleslavi: Měla chuť někoho pobodat nožem!

Policie pátrala po Ludmile J., která trpí těžkými úzkostmi
Policie pátrala po Ludmile J., která trpí těžkými úzkostmi
Policie pátrala po Ludmile J., která trpí těžkými úzkostmi
Policie pátrala po Ludmile J., která trpí těžkými úzkostmi
Policie pátrala po Ludmile J., která trpí těžkými úzkostmi
Aktualizováno -
25. června 2026
19:54
Autor: Kamil Morávek, ČTK - 
25. června 2026
17:03

Policie vyhlásila pátrání po Ludmile J. (35). Ta po hádce odešla z domu v Praze a od té doby ji nikdo neviděl. Žena trpí silnými úzkostmi. Podle policie by mohla být nebezpečná jak sobě, tak i svému okolí. Varovali také, že by měla být ozbrojená nožem. Večer pražský policejní mluvčí Jan Daněk oznámil médiím, že ženu policisté našli v Braníku a zdravotníci ji odvezli do nemocnice.

Ludmila podle policie nebere předepsané léky. Navíc je prý pravidelnou uživatelkou alkoholu a omamných psychotropních látek. Policie varovala, že by se jí lidé neměli sami pokoušet zadržet. „V minulosti vyhrožovala sebevraždou a fyzickým napadením, kdy měla mít chuť někoho pobodat nožem,“ uvedla na facebooku. Nůž má podle policie u sebe i nyní!

Před 19:30 pak Daněk oznámil, že ženu policisté našli. „Do své péče si ji převzali záchranáři zdravotnické služby, kteří ji převezli do nemocnice,“ doplnil.

Policie pátrala po Ludmile J., která trpí těžkými úzkostmi
Policie pátrala po Ludmile J., která trpí těžkými úzkostmi
Policie pátrala po Ludmile J., která trpí těžkými úzkostmi
Policie pátrala po Ludmile J., která trpí těžkými úzkostmi
Policie pátrala po Ludmile J., která trpí těžkými úzkostmi

Témata:
pátránípoliciealkoholPraha
Kamil Morávek
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Radek Lain ( 25. června 2026 21:44 )

Myslím, že s tou černou páskou přes xicht byla dobře rozpoznatelná na ulici!

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