Policie pátrala po nebezpečné ženě z Boleslavi: Měla chuť někoho pobodat nožem!
Policie vyhlásila pátrání po Ludmile J. (35). Ta po hádce odešla z domu v Praze a od té doby ji nikdo neviděl. Žena trpí silnými úzkostmi. Podle policie by mohla být nebezpečná jak sobě, tak i svému okolí. Varovali také, že by měla být ozbrojená nožem. Večer pražský policejní mluvčí Jan Daněk oznámil médiím, že ženu policisté našli v Braníku a zdravotníci ji odvezli do nemocnice.
Ludmila podle policie nebere předepsané léky. Navíc je prý pravidelnou uživatelkou alkoholu a omamných psychotropních látek. Policie varovala, že by se jí lidé neměli sami pokoušet zadržet. „V minulosti vyhrožovala sebevraždou a fyzickým napadením, kdy měla mít chuť někoho pobodat nožem,“ uvedla na facebooku. Nůž má podle policie u sebe i nyní!
Před 19:30 pak Daněk oznámil, že ženu policisté našli. „Do své péče si ji převzali záchranáři zdravotnické služby, kteří ji převezli do nemocnice,“ doplnil.
Myslím, že s tou černou páskou přes xicht byla dobře rozpoznatelná na ulici!